El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento, AN) de Vietnam, Vuong Dinh Hue , en la reunión (Foto: VNA)

Panorama de la reunión (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento, AN) de Vietnam, Vuong Dinh Hue, resaltó la importancia de prestar especial atención a la prevención y lucha contra la negatividad en la elaboración de leyes.Al presidir hoy la reunión del Comité de Asuntos partidistas del Parlamento para debatir el proyecto de Reglamento del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre el control del poder, prevención y lucha contra la negatividad , intereses grupales y locales en el trabajo legislativo, Vuong Dinh Hue consideró necesario mejorar las sanciones específicas y claras para asegurar el control efectivo del poder.Solicitó al Comité Redactor del proyecto de Reglamento recopilar todas las opiniones, con el fin de determinar el contenido y el mecanismo de control del poder, e identificar los comportamientos abusivos de poder en la elaboración de leyes Controlar el poder en la elaboración de leyes no es solo la supervisión del Gobierno por parte de la Asamblea Nacional, sino que muchas agencias y entidades deben supervisarse mutuamente, dijo y fundamentó la necesidad de los trabajos de prevención y lucha contra la negatividad y los intereses grupales y locales en todas las etapas, desde las propuestas hasta la redacción y promulgación de políticas legales.En el mismo día, el Comité de Asuntos partidistas de la AN opinó sobre un proyecto para mejorar la eficacia de la comunicación en torno a las actividades de la Asamblea Nacional de XV legislatura.Las opiniones se centraron en las medidas para perfeccionar el Proyecto, así como aclarar soluciones específicas y organizar la implementación./.