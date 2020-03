Elogia revista musical estadounidense canción vietnamita contra COVID-19

Hanoi (VNA)- La revista musical estadounidense Billboard publicó un artículo en el que elogió a la canción vietnamita sobre cómo luchar contra la enfermedad respiratoria aguda causada por el nuevo coronavirus (COVID-19).Se trata de "Ghen Co Vy", pieza interpretada por "Ghen" (Celos), un popular producto musical conjunto de los cantantes de pop Min y Erik, el compositor Khac Hung y el Ministerio de Salud de Vietnam.La publicación describió a la canción como muy atractiva, pues divulga las medidas preventivas contra la propagación de la pandemia.Tras acaparar la atención de un gran número de espectadores nacionales, " Ghen Co Vy " se convirtió en un tema viral tras aparecer en "Last Week Tonight with John Oliver", un programa de televisión estadounidense de sátiras y noticias presentado por el comediante John Oliver.El presentador del país norteamericano no solo destacó la eficiencia de las labores preventivas contra la epidemia de Vietnam, sino también consideró que la canción suministra conocimientos muy útiles para combatir el COVID-19./.