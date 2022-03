Foto de ilustración (Fuente: VNA)



Con anterioridad, Vinacas recibió solicitudes de empresas nacionales que denunciaron un presunto fraude en exportaciones de 100 contenedores de anacardo a Italia y la posibilidad de pérdidas. Hanoi (VNA)- La Oficina Comercial de Vietnam en Italia se puso en contacto con las compañías navieras y bancos italianos para verificar la información relacionada con el presunto fraude en exportaciones de 100 contenedores de anacardo y proteger los intereses legítimos de los exportadores vietnamitas.La embajadora vietnam ita Nguyen Thi Bich Hue dijo que recibieron peticiones de apoyo de las empresas y la Asociación de Anacardos de Vietnam (Vinacas) en relación con el caso.Según la información más actualizada de Vinacas, hasta el momento, solo 34 contenedores de cinco empresas no han podido verificar los registros originales, no todos los 100 exportados.La Oficina Comercial condujo los pasos necesarios y pidió a las unidades concernientes contactar con el Tribunal Internacional de Economía y el Central de Arbitraje Internacional en Vietnam para solicitar a las compañías navieras que no entregue mercancías al consignatario, aunque presente registro original en Italia.El consejero comercial Nguyen Duc Thanh dijo que el 8 de marzo, representantes de la representación sostuvieron una reunión de trabajo con la naviera COSCO en la ciudad portuaria de Génova, al oeste de Italia.La parte de COSCO acordó no entregar el envío al comprador del grupo sospechoso de fraude, a pesar de que tienen los documentos originales, ha pagado la tarifa del puerto y exigen desembarcar los contenedores, informó.COSCO detuvo temporalmente la entrega unos días para dar tiempo a la parte vietnamita a solucionar el problema, añadió.Thanh dijo que la embajada envió una nota oficial a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Desarrollo Económico de Italia, así como a las agencias relevantes, cámaras de industria y comercio, bancos y socios para brindar su apoyo en la solución del caso con alto valor y gran trascendencia para muchas empresas.En 2020, Vietnam exportó a Italia anacardo s por valor de 45 millones de dólares, lo que representa el 59 por ciento de las importaciones del rubro del país europeo. Un contenedor de anacardo se valora en alrededor de 200 mil dólares, por eso son el objetivo de las compañías fraudulentas.Con anterioridad, Vinacas recibió solicitudes de empresas nacionales que denunciaron un presunto fraude en exportaciones de 100 contenedores de anacardo a Italia y la posibilidad de pérdidas.

Según Vinacas, mediante la compañía intermediaria Kim Hanh Vietnam, las empresas vietnamitas firmaron un contrato valorado en 43,47 millones de dólares para exportar 100 contenedores de anacardo a Italia.

Los envíos fueron transportados por las compañías navieras internacionales COSCO, YANGMING, HMM y ONE con destino a los puertos italianos de Génova y La Spezia. Sin embargo, aunque varios de los contenedores llegaron, aún no han recibido el pago.



Los bancos vietnamitas enviaron solicitudes de cobro a los bancos adquirientes en Turquía e Italia, pero recibieron como respuesta que el comprador no es su cliente o los documentos de compraventa son copias y no los originales.



El hecho generó preocupaciones entre las empresas exportadoras, puesto que no saben dónde están los documentos originales, con los cuales cualquier persona puede acudir al transportista para recibir la mercancía./.

