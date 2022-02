Obra en la exposición (Fuente:BTC)

Canberra (VNA)-Abierta hasta el 24 de febrero en la capital australiana, Canberra, la exposición de arte "Happy New Tet" ofrece nuevas experiencias sobre las tradiciones de bienvenida al Año Nuevo Lunar vietnamita (Tet).Se trata del segundo evento de su tipo efectuado en Australia por el Centro de Vietnam, organización no lucrativa fundada por graduados vietnamitas en ese territorio oceánico para difundir la cultura de su país en el mundo y atraer cada vez más la atención del público, especialmente los jóvenes, según el periódico electrónico Nhan Dan.La muestra busca rememorar el ambiente lúdico del Tet en el Vietnam antiguo, que según un representante del Centro, no solo se celebraba los primeros tres días del Año Lunar, sino desde fechas previas hasta mediados de enero, con la compra de flores y pinturas, la asistencia a fiestas y la realización de ofrendas en pagodas.Gracias a la exhibición de esculturas y de pinturas impresas en madera, los vietnamitas residentes en Australia y los nativos pueden adquirir nociones sobre la mayor festividad del país indochino, indicó.También son invitados a visitar numerosos stands donde se presentan platos típicos en el Tet, productos artesanales y trajes de los antiguos vietnamitas.Dang Thuy Chi, primera secretaria de la Embajada de Hanói en Canberra, resaltó el alto valor artístico y la rica identidad cultural nacional de que son portadoras dichas obras, particularmente por exponerse en un lugar lejano de la Patria.La diplomática expresó el deseo de que se continúen organizando eventos como este en Australia para promocionar la cultura del país y acercarla a los compatriotas en ultramar.