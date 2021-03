El embajador de Vietnam en Alemania, Nguyen Minh Vu, entrega la Medalla de la Amistad a Siegfried Kaulfuß (Fuente:Nhan Dan)

Berlín (VNA)- El embajador de Vietnam en Berlín, Nguyen Minh Vu, entregó la Medalla de la Amistad a Siegfried Kaulfuß, un alemán apasionado por el café vietnamita.Al hablar en el evento efectuado en la sede de la misión diplomática, Minh Vu apreció la dedicación de Kaulfuß al café vietnamita, que ayudó a establecer una base para el crecimiento de esa industria, informó el periódico electrónico Nhan Dan.Comentó que el año pasado, Vietnam se ubicó como el segundo mayor exportador de café en el mundo con un volumen de exportación de mil 500 millones de dólares, de los cuales 400 millones fueron vendidos a Alemania.La industria no solo ha generado beneficios económicos, sino que también ha creado muchos puestos de trabajo, especialmente para las personas de minorías étnicas en el Altiplano Central de Vietnam, enfatizó.Resaltó que la noble distinción otorgada a Kaulfuß demuestra el respeto y aprecio del Partido Comunista y el Estado de Vietnam por sus contribuciones al fortalecimiento de la solidaridad, la amistad y la cooperación entre ambos pueblos en general y para el desarrollo de la industria cafetera vietnamita en particular.Por su parte, Kaulfuß contó sobre sus vínculos con el café de Vietnam, desde su primer viaje al país indochino hace 40 años como líder de una delegación de expertos alemanes para iniciar un proyecto de cultivo de cafetos.La provincia altiplánica de Dak Lak fue el lugar escogido para la implementación del proyecto a pesar de ser una de las áreas devastadas por la guerra y plagada con minas terrestres sin estallar.Kaulfuß describió aquellos días como un tiempo maravilloso, cuando la gente, a pesar de que no tenía nada, ni siquiera para comer ni para vestirse, era muy amable y siempre estaba dispuesta a ayudar. Según Kaulfuß, esta es la razón de su profundo vínculo con Vietnam hasta hoy en día.Desde entonces, Kaulfuß ha viajado a Vietnam más de 50 veces para promocionar y establecer contacto con empresas para exportar café robusto vietnamita.Afirmó que a pesar de no tener la misma salud a sus 89 años de edad, siempre estará dispuesto a viajar a cualquier sitio para promover y presentar el café vietnamita./.