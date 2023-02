Hanoi (VNA) - El técnico surcoreano Park Hang-seo planea ayudar a abrir una academia de entrenamiento de fútbol juvenil en Vietnam después de su exitosa etapa de cinco años como entrenador de la selección nacional."Planeo cooperar y abrir una academia de entrenamiento de fútbol juvenil en Vietnam. Usaré mi experiencia como entrenador tanto en Vietnam como en Corea del Sur para contribuir al fútbol vietnamita en el futuro", dijo Park en la reunión de despedida con los aficionados locales en Hanoi.Park Hang-seo terminó oficialmente su viaje de cinco años el 31 de enero como entrenador en jefe de los equipos nacional, olímpico y sub-23."Durante los últimos cinco años en Vietnam, no me arrepiento porque he vivido y trabajado duro con el apoyo de mis asistentes", dijo.El amor de la afición me ayudó a convertirme en "el entrenador más feliz del mundo", expresó.Park Hang-seo llegó a Vietnam por casualidad, gracias a la sugerencia y el apoyo de su esposa. Tenía la intención de trabajar en el Sudeste Asiático y se puso en contacto con el agente Lee Dong-jun en 2016; pero no fue hasta un año después, cuando la Federación de Fútbol de Vietnam (VFF) abrió una búsqueda de un entrenador en jefe que Lee propuso a Park.Park dijo que al principio estaba un poco reservado porque no sabía nada sobre el fútbol del Sudeste Asiático y pensó que comenzaría a nivel de clubes.La garantía de Park comenzó con un empate 0-0 con Afganistán en la ronda de clasificación para la Copa Asiática 2019 en el Estadio Nacional de My Dinh, el 14 de noviembre de 2017, un mes después de firmar oficialmente el contrato con la VFF.Contó que en ese primer partido estaba muy preocupado porque ni siquiera podía recordar los nombres de los jugadores."Si el resultado no fuera bueno, puede que tenga que irme a casa. Afortunadamente, ese partido fue un empate, así que ahora sigo sentado aquí con todos", dijo.Desde entonces, ha dirigido 98 partidos con equipos vietnamitas, incluidas 57 victorias (55,8 por ciento).Más importante aún, llevó la posición del fútbol vietnamita a un nuevo nivel en eventos regionales, continentales e internacionales, estableciendo un récord en el sudeste asiático de cinco años consecutivos entre los 100 mejores del mundo.Park dijo que se quedaría en Hanoi hasta junio antes de regresar a Corea del Sur y dejó abierta la posibilidad de volver pronto a Vietnam para poner en marcha un nuevo plan./.