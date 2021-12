Foto de ilustración (Fuente: thanhnien.vn

Hanoi (VNA) – Los pasajeros de vuelos desde Ciudad Ho Chi Minh y la ciudad sureña de Can Tho no necesitan realizar las pruebas del COVID-19, informó el Ministerio de Transporte de Vietnam.Según la Decisión 2233 emitida la víspera por la cartera, solo se requiere a los pasajeros que residen en áreas epidémicas en el nivel 4 o zonas bloqueadas tener un certificado negativo en los exámenes al respecto con tecnología PCR o el test rápido de antígeno dentro de las 72 horas antes de abordar el avión.Todos los visitantes tienen que realizar declaraciones médicas de acuerdo con las normativas y no pueden subir al vuelo en caso que presenten síntomas como tos, fiebre, dificultad para respirar, dolores musculares y de garganta y pérdida del gusto.Además, la cartera autorizó el incremento de la frecuencia en las rutas nacionales desde el 29 de diciembre hasta el 16 de febrero de 2022.En concreto, la ruta Hanoi- Ciudad Ho Chi Minh aumentará a 25 vuelos de ida y vuelta en la etapa del 29 de diciembre al 18 de enero, cifra que se elevará a 52 del 19 de enero al 16 de febrero, entre otras vías.El Ministerio también instó a la Administración de Aviación Civil de Vietnam a continuar monitoreando la situación del mercado y la evolución epidémica en las localidades y en todo el país para que el Ministerio de Transport ajuste las actividades en el campo, especialmente en ocasión del Tet (Nuevo Año Lunar)./.