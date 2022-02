Presentación de un artista vietnamita (Foto: VNA)

París (VNA)- Una exposición sobre los patrimonios culturales e instrumentos musicales tradicionales de Vietnam se efectuó en la comuna francesa de Arcueil bajo el auspicio del Centro Cultural de Vietnam en el país galo, en coordinación con la Asociación Aurore y las autoridades locales.La bahía de Ha Long, el parque Phong Nha Ke Bang, la reserva de la biosfera de Kon Ha Nung, la antigua música de la corte real de Hue, el arte popular de Bai Choi de Hoi An, y el canto Ca Tru, entre muchos otros patrimonios culturales vietnamitas reconocidos por la UNESCO se lucieron en las fotos exhibidas en la ocasión.Organizada por primera vez en la ciudad de Arcueil , la exposición no solo invita a los visitantes a dar un viaje fotográfico por las regiones patrimoniales de Vietnam, sino que también les permite admirar los trajes tradicionales y los instrumentos musicales populares de los grupos étnicos, ayudando al público a descubrir parte de la riqueza cultural del país indochino.Además, la inauguración estuvo amenizada con un programa artístico interpretado por artistas vietnamitas y franceses con estos instrumentos folclóricos.Según Tran Thu Dung, presidenta de la Asociación Aurore, el evento acaparó la atención de numerosos amigos franceses y les ayudó a comprender mejor la cultura de Vietnam.Gérard Moiser, secretario general de dicha asociación, enfatizó que la exposición no solo dejó muy buenas impresiones a través de las fotos, pinturas y la música, sino que también contribuyó a fortalecer los intercambios culturales entre ambas naciones.Por su parte, Nghiem Xuan Dong, director del Centro Cultural de Vietnam en Francia , dijo que en 2023 ambos países celebrarán el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y los diez años de asociación estratégica, por lo que su entidad planea coordinar con las localidades galas para organizar actividades más amplias y diversas en honor a esos acontecimientos.Vietnam posee una cultura muy diversa y rica, al contar con 54 grupos étnicos. La presentación al mundo de los patrimonios culturales tangibles e intangibles reconocidos por la UNESCO, incluidos los trajes tradicionales e instrumentos musicales populares, ayudará a los amigos franceses a comprender mejor las particularidades de un país lejano en la geografía, pero muy próximo en términos de cultura e historia./.