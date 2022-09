Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Londres (VNA) El periódico Financial Times del Reino Unido publicó un artículo en el que apreció los resultados del desempeño económico que siete países, incluido Vietnam, han logrado en el contexto de muchas dificultades para la economía mundial, en general.Según el artículo, en el sombrío período económico actual, cuando la mayoría de los expertos predicen recesión e inflación en la mayoría de los países, todavía hay algunas economías que registran desarrollos positivos, en contraste con el panorama pesimista general. Las economías prominentes incluyen Vietnam, Indonesia, la India, Grecia, Portugal, Arabia Saudita y Japón. Lo que estas tienen en común es un crecimiento relativamente alto, una inflación moderada o altos rendimientos bursátiles en comparación con otras economía s.El artículo afirma que no sorprende que Vietnam esté en la lista de siete países con actividades económicas efectivas y considera que este deviene un ejemplo típico de la efectividad de las políticas del gobierno.Gracias a una fuerte inversión en infraestructura para la producción de exportación y la apertura de la economía, Vietnam está creciendo a casi un siete por ciento, el ritmo más rápido del mundo.Con las economías restantes en la lista, el artículo también proporciona análisis y comentarios sobre los factores que ayudan a cada país a evitar la recesión económica mundial.Aunque no excluye la posibilidad de que el desempeño económico positivo del grupo de las "siete maravillas económicas" pueda revertirse debido a las incertidumbres geopolíticas en todo el mundo, el artículo aún enfatiza en medio de preocupaciones bien fundadas sobre las perspectivas globales y la existencia todavía de algunas economías positivas./.