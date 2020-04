Hanoi (VNA)- Hanoi flexibilizará poco a poco las restricciones para recuperar gradualmente las actividades socioeconómicas, sobre la base de un buen control epidémico.

La calle Thanh Nien, en Hanoi (Fuente: VNA)

Así lo declaró el presidente del Comité Popular de Hanoi, Nguyen Duc Chung, en una instrucción emitida la víspera sobre la aplicación de las medidas preventivas del COVID-19 en la nueva situación.En consecuencia, el presidente de Hanoi pidió a los departamentos, ramas y órganos locales elevar la conciencia sobre la lucha “contra la epidemia como enfrentamiento al enemigo” para continuar cumpliendo cabal con las medidas preventivas de ese mal.Instruyó que Hanoi persiste en la estrategia de “prevención proactiva-detección temprana-cuarentena oportuna-localización compacta-eliminación completa del brote epidémico-tratamiento de la enfermedad”.Esta ciudad mantiene suspendidos los festivales, ritos religiosos, competencias deportivas y otros eventos de gran concurrencia para evitar las aglomeraciones públicas.Mientras, centros con actividades no esenciales como áreas de entretenimiento, centros de belleza, karaoke, servicios de masajes, bares, discotecas, teatros y cines, entre otros continuarán cerrados.Los restaurantes y cafeterías deben garantizar una distancia mínima de dos metros entre sus clientes. Se estimula la venta para llevar y no para el consumo directo en el lugar.A su vez, las fábricas y áreas de construcción seguirán operando, pero deben cumplir estrictamente las medidas antiepidémicas.Asimismo, se reanudan las actividades de transporte, y tanto los choferes como pasajeros deben usar nasobucos durante el viaje. En todos los vehículos se encuentran fácil jabón y desinfectantes de mano, además de formularios de declaración médica.Al mismo tiempo, se restablecen la actividad docente, con ciertas medidas preventivas según instrucciones de los ministerios de Educación y Formación y de la Salud.Deben evitarse, además, las reuniones y conferencias innecesarias y los jefes de los órganos se encargarán de organizar su agenda para garantizar la marcha de trabajo al mismo tiempo que la seguridad del personal.Hanoi seguirá clasificando sus localidades según criterios de riesgo, con los distritos periféricos de Me Linh y Thuong Tin como los de mayor nivel.La capital vietnamita recomienda a sus ciudadanos evitar la salida innecesaria del hogar y seguir cumpliendo con las medidas preventivas, como el mantenimiento del distanciamiento físico y la concentración de menos de 20 personas en lugares públicos./.