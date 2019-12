La cantante francesa de pop-rock La Grande Sophie (nombre real Sophie Huriaux) declaró su amor por la ciudad al escribir la canción "Hanoi", que ha encantado a los amantes de la música en Vietnam y Francia.

Su canción fue honrada con el premio “ Bui Xuan Phai- Por el amor a Hanoi ”, que reconoce las contribuciones de individuos y organizaciones al desarrollo cultural y social de esa urbe.La obra fue elogiada por el jurado ya que "está profundamente imbuida del amor del cantante por Hanoi y difunde ese amor por esta ciudad entre los vietnamitas y en todo el mundo".Cuando La Grande Sophie interpretó la canción en Vietnam por primera vez en diciembre de 2015, conquistó los corazones de los lugareños, que se sensibilizaron ante el afecto de una foránea por su capital.“Estoy muy conmovida por la decisión de los jurados. Me siento muy honrada”, dijo la cantante francesa.“Lo que me hace muy feliz es saber que los habitantes de Hanoi pueden reconocerse en la canción. Yo amo esta ciudad. Los recuerdos vuelven, me veo de nuevo en la ciudad"."Para celebrar esta feliz noticia, fui a comer bun cha (fideos con cerdo a la parrilla y hierbas), una de las especialidades de Hanoi, y encontré de nuevo todos los gustos que extraño", escribió en un correo electrónico desde París.Canción de amor para HanoiLa Grande Sophie escribió la canción "Hanoi" después de su primera visita a este país indochino en 2013. Fue invitada a actuar en la capital vietnamita en el Festival de música "Oh la la", como parte de las actividades para celebrar el 40 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Francia y Vietnam.Desafortunadamente, el concierto fue cancelado debido al fallecimiento del general Vo Nguyen Giap. El país celebró un funeral estatal y declaró duelo nacional durante varios días.La cantante francesa planeó visitar la antigua ciudadela imperial de Hue, en el centro del país, pero un tifón la impidió salir de la ciudad y la obligó a quedarse en Hanoi mucho más tiempo de lo que esperaba.“Conocí a algunos traductores vietnamitas y me hice amigo de ellos. Me ayudaron a descubrir la ciudad. Hablaban un francés perfecto a pesar de que nunca habían estado en Francia. Me impresionó mucho ver su disposición a hablar mi idioma”, recordó Sophie.La artista se conmovió al descubrir la ciudad, su encanto y tradiciones con sus motocicletas, títeres acuáticos, triciclos y vendedores ambulantes.“Es interesante ver que la vida aquí gira en torno al lago Hoan Kiem. Estoy impresionada de ver la energía y el dinamismo de sus habitantes. Son tiernos y muy amables.Canté sobre la ciudad como si la hubiera descubierto. Hanoi me dio el deseo de volver a tocar mi guitarra y componer canciones”.“Después de las excursiones por Hanoi, desarrollé un verdadero apego hacia mis nuevos amigos locales y hacia la ciudad. Me sentí triste cuando tuve que dejar Hanoi para regresar a París. Me dije que tenía que volver a Vietnam. Cuando volví a París, sentía mucha nostalgia por esta ciudad. Tomé mi guitarra y compuse la canción “Hanoi” para mantener todos esos recuerdos conmigo”, recordó.En sus 20 años de carrera musical, esa fue la primera vez que la artista escribió una canción sobre una ciudad visitada por ella.Gran éxito en FranciaLa canción fue bien recibida en Francia cuando se presentó por primera vez al público en su nuevo álbum en 2015. Las personas que escucharon la canción escribieron en la página de fans de Facebook de la cantante diciendo que podían reconocer imágenes de Hanoi en el video y la letra. Otros dijeron que la canción les hizo querer visitar la capital vietnamita.Una fan, Nadine Meihac, escribió: “Mientras escucho la canción, guardo un recuerdo encantador de su visita a Hanoi y espero ir algún día a esa ciudad”.Otro fan, Stephen Bunard, compartió en Facebook: "una melodía muy hermosa y una letra agradable que hace que los que conocen esa ciudad sientan nostalgia".La cantante dijo que siempre le ha gustado interpretar esa canción durante sus conciertos.“Le digo al público que los llevaré al país de las sonrisas. Pero no tengo tiempo para terminar mi oración. Algunos ya dijeron Hanoi”, se emocionó.Sophie comenzó a escribir canciones cuando tenía 12 años. Para ella, la música es un medio de comunicación para hacer amigos y conocer gente interesante.Cantar es transmitir sus emociones a los demás y pasar buenos momentos juntos. La Grande Sophie comenzó su carrera en la década de 1990, y vio fama por primera vez en 2004 cuando su tercer álbum, “If It Were Me”, le valió los primeros Victoires de la Musique, un premio musical en Francia.Y con el prestigioso premio Bui Xuan Phai, ya tiene un lugar en el corazón de los amantes de la música vietnamita."Mi historia con Hanoi continúa y es una historia hermosa. Escribí la canción para recordar siempre este fantástico viaje realizado en 2013, así como las personas amables que conocí. ‘Hanoi’ me acompaña en todos mis conciertos. El público la espera, la aprecia. Viajamos juntos y creamos un fuerte vínculo con Vietnam”, expresó./.