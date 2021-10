Hanoi (VNA)- La Federación de Fútbol de Vietnam (VFF) y Next Media, empresa especializada en ofrecer soluciones de comunicación de nueva generación, firmaron un memorando de entendimiento sobre la cooperación para desplegar el proyecto "Incubadora de jóvenes talentos del fútbol vietnamita en la República Federal de Alemania".Según el periódico electrónico Nhan Dan, a partir de la iniciativa de Next Media, junto con el patrocinio de la VFF y la Bundesliga, se elaboró dicho proyecto con una fuerte inversión económica a largo plazo.El objetivo de la colaboración entre Next Media, la Bundesliga y la VFF es dar a los talentos del balompié vietnamita la oportunidad de jugar en un entorno futbolístico profesional líder en el mundo (Alemania), y entrenar en algunos de los mejores clubes del planeta.En este sentido, cada año, un equipo juvenil de Vietnam será enviado a la Bundesliga para entrenar y jugar durante uno o dos meses en clubes famosos como el Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Borussia Monchengladbach y Hertha Berlín.Una vez finalizado el entrenamiento, estos jóvenes pasarán las pruebas para seleccionar a los dos o cuatro más aptos para seguir entrenando y jugando en los equipos juveniles de clubes de Alemania.Además, Next Media producirá una serie de programas de telerrealidad, comenzando desde el momento de la selección del jugador hasta la finalización de la formación. Todos los gastos del recorrido y la competencia antes mencionados en Alemania serán cubiertos por esta empresa./.