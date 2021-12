Vietnam y representantes de los países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas asistieron a una sesión de debate sobre la situación en Yemen en mayo de 2021 .. (Foto VNA)

El panorama de una rueda de prensa sobre el papel presidencial de Vietnam en el Consejo de Seguridad (Fuente: VNA)

El viceprimer ministro de Vietnam, Pham Binh Minh, en una reunión del Consejo de Seguridad (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- Como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) en el periodo 2020-2021, Vietnam ha participado en la discusión de soluciones para todas las cuestiones incluidas en la agenda de ese organismo en todas las regiones.Los temas abordan desde los conflictos en África, la crisis humanitaria en Medio Oriente, hasta la lucha contra la proliferación de armas masivas, la protección de los civiles en los enfrentamientos, la seguridad marítima, el cambio climático y la respuesta a la pandemia del COVID-19.El embajador Philippe Kridelka, jefe de la misión belga ante las Naciones Unidas, valoró que “Vietnam tiene una fuerte voz y gana la confianza de la comunidad internacional, sobre todo en Asia, África, e incluso Europa y Estados Unidos”.Mientras, la embajadora Barbara Woodward, jefa de la misión británica, destacó que el país indochino ha participado directamente en la solución de asuntos importantes y sus contribuciones son válidas.Especialmente, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, observó que al ocupar la Presidencia del Consejo de Seguridad en enero de 2020 y abril de 2021, Vietnam mostró su flexibilidad funcionando como puente de conexión y apoyo para resolver las diferencias entre los países.Además, en el cargo de Presidente de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en 2020, y miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU en 2021, el país indochino realzó el rol central del bloque en la solución de temas de seguridad regional, así como contribuyó al fortalecimiento de la cooperación entre la ASEAN y la mayor organización mundial.Los embajadores de Francia, Nathalie Estival-Broadhurst, y de Indonesia, Dian Triansyah Djani, elogiaron los aportes de Vietnam a mejorar las relaciones de las organizaciones regionales con la ONU, sobre todo el Consejo de Seguridad.Con sus contribuciones activas y efectivas en el Consejo de Seguridad, Vietnam ha desempeñado de manera excelente su papel como miembro no permanente en el periodo 2020-2021, según valoró la directora general de la Oficina de la ONU en Ginebra, Tatiana Valovaya, en su encuentro con el presidente vietnamita, Nguyen Xuan Phuc, en noviembre pasado. /.