En la reunión (Foto: VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA)- El presidente de la Asociación de Amistad Japón -Vietnam en la región nipona de Kansai, Sakai Hironori, manifestó la aspiración de impulsar la cooperación entre localidades de su país y la ciudad vietnamita de Can Tho en numerosos sectores, especialmente la capacitación de recursos humanos, lo que contribuirá a promover la colaboración y mejorar el conocimiento mutuo entre ambos países.Tal deseo fue dado a conocer en un encuentro, efectuado este 26 de mayo, con la Unión de Organizaciones de Amistad y la Asociación de Amistad Vietnam-Japón de Can Tho, informó el periódico electrónico Nhan Dan.En la cita, la presidenta de la Unión de Organizaciones de Amistad de Can Tho, Le Thi Thanh Giang destacó la confraternidad entre Vietnam y Japón, pese a los impactos generados por la pandemia de la COVID-19.Afirmó que el encuentro ayuda a promover la amistad y la cooperación entre ambos países, hacia la conmemoración del 50 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales en 2023.El presidente de la Asociación de Amistad Japón-Vietnam en la región de Kansai , Sakai Hironori, elogió el entorno empresarial de la ciudad vietnamita de Can Tho y se comprometió a promover la cooperación económica.En la ocasión, ambas partes departieron sobre numerosos asuntos de cooperación como el establecimiento de una academia de idioma japonés, el impulso del intercambio comercial y cultural, entre otros.Además, mostraron la esperanza de que los asuntos discutidos se implementen pronto, contribuyendo a fortalecer las relaciones bilaterales./.