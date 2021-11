Hanoi (VNA)- Una exposición que presenta unas 40 pinturas acrílicas y al óleo sobre paisajes de Vietnam de la pintora vietnamita Duy Nga se desarrolla actualmente en la sede de la Asociación de Vietnamitas en Francia.Las obras exhibidas se seleccionaron entre cientos realizadas por la artista después de viajar a todas las regiones de Vietnam, informó el periódico electrónico Nhan Dan.Una parte de la muestra exhibe pinturas sobre y la vida de las personas en todas las regiones del Vietnam, mientras otra presenta a los visitantes bodegones y pinturas sobre la naturaleza.El ex vicepresidente de la Asociación de Vietnamitas en Francia , Can Van Kiet, dijo que las obras de Duy Nga tienen colores brillantes, esquemas de color únicos, simples y poéticos que crean un sentimiento cálido.Al visitar la exhibición, Gilbert Tenèze, presidente de la Asociación de Amistad Francia- Vietnam en la provincia francesa de Eure et Loir, resaltó la diversidad en las pinturas de Duy Nga. “Puedo sentir que la artista ha retratado con su corazón el amor por su patria después de las visitas a Vietnam”, dijo.La exposición estará abierta al público hasta el 27 de noviembre./.