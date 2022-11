Viceprimer ministro Vu Duc Dam habla en el evento (Fuente: VNA)

Bac Lieu, Vietnam (VNA) - El Festival de Cultura - Turismo de Bac Lieu y el Festival Da co hoai lang 2022 se inauguraron bajo el tema “Bac Lieu conecta la quintaesencia patrimonial y aspiraciones de desarrollo”.



El viceprimer ministro Vu Duc Dam; Vo Van Dung, subjefe permanente de la Comisión de Asuntos Interiores del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, junto con las autoridades de Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh y otras provincias y ciudades asistieron a la ceremonia.



Al intervenir en la inauguración del evento, el vicepremier Vu Duc Dam comentó que Bac Lieu se conoce como la cuna del “Don Ca Tai Tu” (cantos de aficionados del Sur de Vietnam), clasificado en la lista representativa del Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad de la UNESCO.



Originario de las provincias sureñas de Vietnam a finales del siglo XIX, Don Ca Tai Tu es una manifestación artística folclórica que se interpreta en festivales, ceremonias matrimoniales o simplemente en post-cosechas y en noches de luna llena en las aldeas y comunas.



Bac Lieu deviene además el lugar de nacimiento de "Da Co Hoai Lang" del difunto músico Cao Van Lau, la canción "inmortal" que sentó las bases para el desarrollo de la música "vong co" y el arte de “cai luong” (teatro reformado) actual.

El Festival de Cultura - Turismo de Bac Lieu y el Festival Da co hoai lang 2022 (Fuente: VNA)

“Da co hoai lang” refleja los sentimientos íntimos en la noche de una mujer en ausencia de su marido. Muchos vietnamitas la conocen de memoria por su melodía especial y letra poética que expresa el profundo amor de su autor hacia su esposa.



A través de los festivales, Bac Lieu desea presentar y promover sus rasgos culturales especiales a los amigos nacionales e internacionales, facilitar la cooperación entre el sector cultural y el desarrollo socioeconómico, atrayendo así a los turistas.



También se trata de una oportunidad para que la provincia de Bac Lieu se conecte con otras provincias, ciudades, empresas e inversores para promover las inversiones y el comercio en el sector turístico, contribuyendo al desarrollo empresarial y socioeconómico.



El Festival de Cultura - Turismo de Bac Lieu 2022 contó además con varios patrimonios culturales intangibles nacionales, honrados por la UNESCO como Ca tru, el arte de Bai Choi, el canto de Quan Ho, canto de Cheo, entre otros.



El evento, con la participación de 500 artistas de 25 provincias y ciudades del país, se extenderá hasta el 29 de noviembre. La inauguración, efectuada la víspera, fue transmitida en vivo por 27 emisoras televisivas del país./.