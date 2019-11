Inauguran semana cultural húngara en Can Tho (Foto: VNA)

Can Tho (VNA) - La Semana Cultural Húngara se inauguró en la ciudad deltaica de Can Tho, bajo el aupsicio de la embajada de Hungría y el Comité Popular municipal.Al dirigirse al evento, el vicepresidente del Comité Popular de Can Tho, Duong Tan Hien, subrayó que el evento está diseñado para fortalecer las relaciones Vietnam-Hungría y para conmemorar el 70 aniversario del estableciminto de los lazos diplomáticos en el próximo año (3 de febrero de 1950).Se organizarán una serie de actividades en el marco de la semana cultural, incluido un festival de cocina, una exposición sobre las artes contemporáneas del país europeo, proyección de películas y un desfile callejero.Se espera que el evento de cuatro días ofrezca oportunidades para promover la cooperación en la economía, educación, atención médica y cultura entre Hungría y Vietnam, en general, y Can Tho, en particular.En los últimos años, Hungría ha brindado asistencia financiera para la construcción del Hospital de Oncología Can Tho , y ofreció becas a unos 500 estudiantes de esta localidad para cursar sus estudios en el país europeo.El embajador húngaro en Vietnam, Ory Csaba, dijo que la nación europea siempre valora la cooperación con Hanoi mediante el establimiento de la asociación integral en 2018./.