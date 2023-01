El panorama de la reunión. (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA)- La segunda reunión extraordinaria de la Asamblea Nacional de Vietnam (Parlamento) de la XV legislatura se inauguró esta mañana en Hanoi.Antes de la inauguración, los diputados de la Asamblea Nacional colocaron ofrendas florales y rindieron homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su mausoleo.El presidente del Parlamento, Vuong Dinh Hue, pronunció el discurso inaugural.Luego, los parlamentarios escucharán un informe sobre el Plan Maestro Nacional en el periodo 2021-2030, con visión hacia 2050, presentado por el ministro de Planificación e Inversión, Nguyen Chi Dung, y el de verificación del jefe de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, Vu Hong Thanh.La jefa de la Comisión de Asuntos Sociales, Nguyen Thuy Anh, presentará un informe de revisión del borrador de Ley de Examen y Tratamiento médico (modificada).La ministra de Salud, Dao Hong Lan, presentará un informe sobre la evaluación de la implementación de las regulaciones en la Resolución sobre las políticas relacionadas con la prevención y el control de la pandemia de la COVID-19 aprobada en la primera reunión extraordinaria de la XV legislatura. Luego, Thuy Anh entregará un informe verificando el del Gobierno sobre este contenido.Durante la sesión de apertura, la AN también escuchará informes sobre la complementación de la estimación presupuestaria del Estado en materia de capital foráneo no reembolsable de 2021.La sesión de apertura se transmite en vivo por la radio nacional Voice of Vietnam (VOV1), la televisión nacional Vietnam Television (VTV1) y el canal de televisión de la Asamblea Nacional.La sesión durará cuatro días. /.