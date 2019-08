Hanoi (VNA) - El Departamento General de Aduanas de Vietnam (DGAV) ordenó a las agencias de ese servicio de las provincias y ciudades que intensifiquen las inspecciones para combatir los fraudes relacionados con el origen, las violaciones de los derechos de propiedad intelectual y el transporte ilegal de bienes para la importación y exportación.

Foto de ilustración (Fuente: VNA)

En un documento enviado a las aduanas provinciales y municipales, el Departamento General advirtió sobre el aumento de los fraudes comerciales en relación con el etiquetado de bienes y los derechos de propiedad intelectual.El DGAV informó que las fuerzas competentes han descubierto muchos casos en los que los productos importados fueron etiquetados como "Hecho en Vietnam", "Fabricado en Vietnam", "Originado en Vietnam", o que sus etiquetas extranjeras fueron reemplazadas por tales, con el propósito de consumirlas en el mercado vietnamita.Los comerciantes han aprovechado los documentos legales para no requerir de sub-etiquetas en el despacho de aduana, con el fin de importar bienes y luego no adjuntan sub-etiquetas sino que cambian las etiquetas, los paquetes y los nombres de los bienes para consumo interno.El Departamento General también detectó la importación de bienes con marcas registradas falsificadas; o el transporte de productos falseados, mercancías que violan los derechos de propiedad intelectual o que tienen un origen vietnamita falso bajo el nombre de tránsito.Para los bienes importados a Vietnam con el objetivo de utilizar tasas impositivas preferenciales especiales en virtud de los acuerdos de libre comercio, los importadores utilizaron origen falso o inválido para llevar a cabo procedimientos aduaneros o declararon información falsa sobre los productos.Además, una serie de empresas, incluidas las de inversión extranjera, importan materias primas, productos semielaborados, componentes y piezas de repuesto para la producción, procesamiento y ensamblaje, pero sus productos para la exportación no se someten a etapas de procesamiento y fabricación, o se someten a un procesamiento simple, etapas de fabricación y montaje que no cumplen con los criterios de origen prescritos.Sin embargo, todavía etiquetan los productos con origen vietnamita al exportar. Algunas empresas compran bienes con el objetivo de legalizar los expedientes de los mismos o para dar a las mercancías origen vietnamita, a fin de enviarlas a un tercer país.El DGAV instruyó a las agencias aduaneras provinciales y municipales inspeccionar, supervisar y controlar el origen y el etiquetado de las mercancías, así como las infracciones de los derechos de propiedad intelectual y el tránsito ilegal de bienes de importación y exportación de conformidad con lo dispuesto en las regulaciones vigentes. – VNA