Quang Nam, Vietnam (VNA)- Diferentes artistas célebres nipones participaron en la inauguración del VII Intercambio cultural Hoi An- Japón, efectuada en esta provincia centrovietnamita en ocasión del aniversario 46 del establecimiento de las relaciones binacionales (21 de septiembre).De acuerdo con el comité organizador, el programa prevé deleitar al público con diferentes actividades como exposición de productos artesanales y de bellas artes, de pinturas y obras caligráficas, así como concursos deportivos y actuación cosplay (una especie de moda representativa, donde los participantes usan disfraces, accesorios y trajes que representan un personaje específico o una idea), entre otras.La cita incluirá también la reconstrucción de la boda entre la princesa Ngoc Hoa y el comerciante japonés Araki Sotaro a inicios del siglo XVII.El evento anual busca contribuir al enriquecimiento de los lazos entre ambos pueblos y promover las potencialidades del casco antiguo Hoi An, reconocida como “La mejor ciudad del mundo de 2019” por Travel and Leisure, la prestigiosa revista especializada en turismo de Estados Unidos.Según el plan, el programa se prolongará hasta el 11 próximo.- VNA