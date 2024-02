Hanoi (VNA)- Expertos de las principales empresas de consultoría inmobiliaria en Vietnam comentaron su optimismo sobre el desarrollo del mercado doméstico de bienes raíces , especialmente en los segmentos de oficinas e inmuebles industriales.Según Savills Vietnam, el interés de los inversores extranjeros en el mercado vietnamita, en general, y en el sector inmobiliario , en particular, sigue creciendo.En específico, Savills Vietnam indicó: En el cuarto trimestre de 2023, el país registró un gran flujo de inversiones en bienes raíces. La mayor empresa surcoreana de producción de bebidas, HiteJinro, invirtió en una fábrica de más de 8,2 hectáreas, por un valor superior a 100 millones de dólares, en la provincia norvietnamita de Thai Binh. Además, Deli Group de China destinó 270 millones de dólares en el parque industrial Dai An ampliado en la provincia de Hai Duong, mientras que la compañía Hyosung de Corea del Sur construirá una fábrica de fibra y materiales de carbono con una inversión total de unos 720 millones de dólares en el parque industrial Phu My II en la localidad sureña de Ba Ria-Vung Tau.En el sector minorista, el mercado también registró actividades vibrantes por parte de inversores extranjeros. En septiembre de 2023, el conglomerado surcoreano Lotte inauguró el complejo Lotte Mall West Lake Hanoi con una superficie de construcción de más de 354 mil metros cuadrados. Al mismo tiempo, la empresa de servicios y comercio internacional THISO abrió su tercer hipermercado Emart en Ciudad Ho Chi Minh y planea invertir en la región norteña tras adquirir un terreno de 2,4 hectáreas en Hanoi.Matthew Powell, director de Savills Hanoi, dijo que la adopción de muchas legislaciones, como las leyes enmendadas de Negocio Inmobiliario, de Vivienda y de Tierras, puede verse como una señal positiva para el mercado de inversiones en 2024. El mercado vietnamita, con una demanda real de vivienda y confianza en los segmentos de oficinas y bienes raíces industriales, será la clave para el inicio de un nuevo ciclo en el futuro próximo.Asimismo, Alex Crane, director general de la consultora inmobiliaria Knight Frank Vietnam, destacó las brillantes perspectivas de los bienes inmobiliarios industriales y afirmó que la oferta de fábricas preconstruidas para alquilar se ha triplicado desde 2016, cuando ese segmento aún no era popular y los inversores tenían que construir sus propios establecimientos.Acorde con el empresario, se espera que la oferta de tales productos aumente en un 65% en los próximos tres años, satisfaciendo las necesidades tanto de los inquilinos existentes como de los nuevos inversores y empresas que ingresan al mercado. Gracias a esa abundante oferta, los precios de alquiler se mantendrán en un nivel estable, adecuado al presupuesto de muchos clientes.Al detallar algunas tendencias positivas en el mercado de bienes raíces comerciales en Vietnam, Crane precisó que, en general, su tasa de ocupación y demanda de alquiler son bastante positivas. Sin embargo, también enfatizó la necesidad de renovar y mejorar los antiguos edificios de oficinas, así como los centros comerciales ubicados fuera del área central, para mantenerse al día con los nuevos estándares modernos./.