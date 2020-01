Hanoi (VNA)- John Burton-Race, chef famoso con grandes contribuciones a la culinaria británica, trabaja actualmente en Vietnam y ha creado numerosos platos combinando armónicamente los sabores europeos y los orientales, para inspirar, a través de su trabajo, el amor por la gastronomía nacional a amigos de otros países.

John Burton-Races. (Fuente: VNA)

Presentó una serie de populares programas televisivos, como French Leave, Return of the Chef, I’m a Celebrity, Get Me Out of Here, y dos conocidos programas de la BBC: Great British Menu y Kitchen Criminals.



John Burton-Race es muy famoso, pero absolutamente amigable y abierto a los demás. Sus creativos platos han conquistado a miles de personas en todo el mundo, especialmente desde que se hizo cargo del Landmark London Hotel y abrió el restaurante y hotel New Angel's, en Devon, establecimientos que constituyen famosos destinos para los gastrónomos en el Reino Unido.



Con un corazón abierto y apasionado por descubrir nuevas tierras, llegó a la bahía de Ha Long, donde se enamoró de la hermosa naturaleza y especialmente la gastronomía vietnamita.



Paradise Group lo invitó a este país para trabajar durante cinco años y empezó a crear muchos platos combinando los sabores europeos y vietnamitas. Su propia labor lo ayuda a inspirar el amor por la culinaria vietnamita a los visitantes extranjeros.



Sus presentaciones en el restaurante Home Moc Hanoi y el Home Finest Saigon en el crucero Paradise Elegance brindan a los amantes de la gastronomía vietnamita la oportunidad de degustar novedosas ofertas, que no solo son deliciosas y atractivas, sino que también son reflejo de la cultura nacional.



Para entender el estilo vietnamita, John Burton-Race visitó numerosos mercados locales, donde conoce muchos ingredientes, desde frutas y verduras hasta mariscos.



Los insumos culinarios vietnamitas inspiran especialmente al chef británico, quien cree que los buenos ingredientes desempeñan un papel vital en la creación de platos deliciosos.



John Burton-Race se definió como una persona afortunada porque descubrió Vietnam, una tierra llena de flores, frutas, verduras y mariscos.



Ha utilizado esos ingredientes para preparar platos combinando la cocina vietnamita y la europea, como lubina a la parrilla servida con crema de alubias blancas, salsa de mariscos, langosta con crema de coliflor y salsa, bollo de crema al estilo francés con salsa de cacao vietnamita, y platos típicos del noroeste de Vietnam, como pollo Mong al humo de té verde...



En el restaurante Home Moc Hanoi, vimos cómo elabora la comida junto con el chef vietnamita Nguyen Gia Thien. Ambos prepararon un menú que mezcla los sabores europeos y vietnamitas en cuatro platos, el principal con langosta de base, servido con crema de coliflor, mantequilla marrón, ron, pasas de uva, pollo Mong al humo de té verde con un crujiente de arroz, y salsa de carne y setas.



Nguyen Gia Thien comentó que gracias al chef británico, aprendió muchas habilidades culinarias europeas y, por su parte, le mostró la quintaesencia de la gastronomía vietnamita a su colega para que ambos pudieran crear platos que representen mejor la fusión culinaria asiático-europea.



No solo en Hanoi, John Burton-Race también prepara muchos platos en los cruceros en la bahía de Ha Long, entre los cuales se resalta el plato típico italiano gnocchi, en el que se combinan diversos ingredientes como salsa de hierbas, queso parmesano, setas truffle, chuletas de cordero servidas con pasta de tortellini y estofado de cordero, lechuga, colmenillas y mostaza.



En el marco del programa "Lujosa culinaria en cruceros", el chef crea un menú para el almuerzo buffet y cócteles antes de la cena en el pueblo pesquero de Cua Van.



En el restaurante Home Finest Saigon, John Burton-Race y el chef Nguyen Thanh Tung prepararon cuatro platos uniendo los sabores europeos y vietnamitas, incluyendo pato a la miel, naranjas, salsa de eneldo y lichi y pasteles de cangrejo con jugo de coco, servidos con el vino de la casa italiana Banfi.



El chef Michelin John Burton-Race compartió: "Es genial volver a trabajar con talentosos chefs y brindar a los comensales el típico sabor europeo en un hermoso ambiente culinario. Tengo la oportunidad de experimentar y aprender la cocina vietnamita para presentársela a amigos internacionales"./.