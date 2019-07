Escuela de artes marciales de Nhat Nam atrae a muchos estudiantes extranjeros.

Las técnicas de codo y rodilla son típicas de las artes marciales de Vietnam.

El uso de un palo largo, que era obligatorio en las competiciones de artes marciales en el pasado, todavía se practica en la escuela de artes marciales de Ky Son en Hoi An, Quang Nam.

Jarro es un arma especial y creativa, utilizada por artistas marciales en Thu Dau Mot, Binh Duong. Thu Dau Mot es el hogar de un conocido pueblo artesanal.

Song thiet que es un par de cadenas de cinco eslabones, cada uno con un asa en un extremo y una punta de lanza de acero afilada en el otro extremo, es un arma peligrosa creada por el difunto maestro Le Van Kien, jefe de las artes marciales de Nam Tong en Ciudad Ho Chi Minh.

Además de sus posturas prácticas y peligrosas, los ejercicios de qigong de las artes marciales de Vietnam poseen ejercicios de resistencia y fortaleza especiales para los practicantes.

Hay más de 100 estilos de artes marciales vietnamitas, cada uno de los cuales tiene sus propias técnicas únicas.

Una partida de Vovinam en los VIII Juegos Nacionales de Vietnam 2019.

Hanoi (VNA)- Vietnam tiene un enorme tesoro de artes marciales tradicionales con más de cien estilos diferentes, muchos de los cuales son conocidos en todo el mundo.Larga historia de desarrolloLas artes marciales tradicionales de Vietnam, un patrimonio cultural del pueblo vietnamita, son estilos de artes marciales creadas por vietnamitas o entradas en Vietnam pero evolucionadas por vietnamitas para adaptarse a su aptitud física, cultura y filosofía. Esas artes marciales han sido transmitidas de una generación a otra.Los vietnamitas, durante miles de años, han desarrollado las artes marciales tradicionales en aspectos integrales. Estos incluyen los principios, formalidades y conductas, ética, técnicas de lucha, música y túnicas de las artes marciales. Hay artes marciales para guardias reales, reglas de las competencias de artes marciales reales y medicina de artes marciales (medicina tradicional combinada con técnicas de artes marciales para tratamiento médico).Técnicamente, las artes marciales tradicionales de Vietnam no consideran la belleza de las posturas como un factor clave ni dan demasiada importancia a la fuerza como otras artes marciales en el mundo.Las artes marciales tradicionales de Vietnam despliegan posturas prácticas y flexibles adecuadas para las figuras y la fuerza física de los vietnamitas. La filosofía básica de las artes marciales tradicionales de Vietnam es usar la debilidad para ganar la fuerza; pequeño en número para vencer a gran número; y la falta de longitud para ganar. También consideran el ataque como defensa propia con un uso flexible de firmeza y suavidad. Las posturas de las artes marciales son simples pero peligrosas y efectivas, con ataques flexibles y rápidos y una defensa práctica y firme.El uso de armas en las artes marciales de Vietnam también es creativo y flexible. Aparte de los arcos y flechas, lanzas, bastones, cuchillos y espadas, los vietnamitas convierten los servicios públicos de la vida cotidiana, como azadones, palas, remos, palos, tarros, ollas, bufandas y pañuelos en armas peligrosas en caso de defensa urgente. Esto rara vez se ve en otras artes marciales.Las artes marciales tradicionales se desarrollaron durante los reinados feudales. En la dinastía Tran, en el siglo XIII, se abrió una escuela de artes marciales para los miembros de la familia real. En la dinastía Le en el siglo XVIII y en Nguyen en el siglo XIX, se llevaron a cabo concursos de artes marciales para encontrar talentos para el país. También se construyó un templo de artes marciales para honrar a maestros marciales talentosos."La Federación de Artes Marciales Tradicionales de Vietnam (VTMAF) está implementando programas a largo plazo para restaurar, preservar, desarrollar y promover las artes marciales de Vietnam en el mundo", dijo el Dr. Hoang Vinh Gang, Presidente de VTMAF y Presidente de la Federación Mundial de Artes marciales Tradicionales de Vietnam. La VTMAF han desplegado los programas, incluyendo un plan para preservar y desarrollar las artes marciales tradicionales de Vietnam hasta 2020. Se establecerá un Instituto de Artes Marciales Tradicionales de Vietnam y un Consejo de Maestros Marciales Tradicionales de Vietnam compuesto por maestros marciales famosos para practicar y estudiar ejercicios y técnicas específicas de artes marciales antiguas de las principales sectas de artes marciales en Vietnam. También se desarrollará un sistema de competencias y actuaciones de artes marciales tradicionales vietnamitas, que incluyen competencias regionales y mundiales.Con sus valores originales, se puede decir que las artes marciales tradicionales de Vietnam están al mismo nivel que cualquier otra en el mundo, como el Karate, el Kendo y el Sumo de Japón; Taekwondo de Corea, Shaolin de China, Emei y Wudang, Pencak Silat de Indonesia y Malasia.El país ahora cuenta con 700 escuelas y clubes de artes marciales que tienen más de 100 sectas con alrededor de 60 mil practicantes. Hay 600 maestros de artes marciales en el grado 18 (el nivel más alto), 500 entrenadores senior en el grado 17 y 550 entrenadores en los grados 15 y 16.Creciendo popular en todo el mundoSe estima que unos 400 centros de entrenamiento de artes marciales vietnamitas operan en casi 50 países y territorios con cientos de miles de practicantes regulares, incluidos casi un mil maestros de artes marciales y entrenadores principales. Esto muestra la popularidad de las artes marciales vietnamitas en el mundo.Antes de 1975, las artes marciales tradicionales de Vietnam fueron introducidas en varios países por maestros de artes marciales vietnamitas inmigrantes que abrieron escuelas para entrenar a vietnamitas y extranjeros.Después de que el país se reunificó en 1975, el entrenamiento y la práctica de las artes marciales vietnamitas en el extranjero crecieron rápidamente, en particular después del establecimiento de la Federación de Artes Marciales Tradicionales de Vietnam en 1991 y la Federación Mundial de Artes Marciales Tradicionales de Vietnam en 2015. Muchos maestros de artes marciales de Vietnam han sido enviados a otros países para entrenarse en las artes marciales tradicionales. Los artistas marciales extranjeros también han venido a Vietnam para aprender la quintaesencia de artes marciales vietnamitas.Los pioneros destacados en la introducción de las artes marciales de Vietnam en el mundo están los maestros Le Kim Hoa, jefe de artes marciales de Thanh Long, Ngo Xuan Binh, jefe de Nhat Nam, Lam Thanh Khanh, jefe de Hong Gia Quyen y Le Dinh Long, jefe de Kim Ke Tay Son NhanVietnam ha organizado festivales y competiciones internacionales de artes marciales vietnamitas, incluido el campeonato mundial de artes marciales vietnamitas en 2016 y 2018, y el mundial de artes marciales vietnamitas en mayo de 2019, en Marsella, Francia. Estos eventos atrajeron a miles de artistas marciales, competidores e investigadores de artes marciales de países de los cinco continentes.El Vovinam de Vietnam fue un deporte oficial en los SEAGames (Juegos del Sudeste Asiático) 2011 y 2013, y en los Juegos Asiáticos de Playa 2015. También se espera que esté en los SEAGames 2019 en Filipinas. El país está buscando formas de presentar el Vovinam y algunas otras artes marciales tradicionales como un deporte oficial no solo en los SEAGames, sino también en eventos deportivos regionales e internacionales.El presidente del Comité Olímpico Internacional Thomas Bach visitó la escuela de artes marciales Bach Ho Lam del maestro Ho Van Giao en Da Nang durante su asistencia a los Juegos Asiáticos de Playa en Da Nang en 2016. Bach quedó impresionado por la pasión del pueblo vietnamita para las artes marciales y su práctica difícil independientemente de su edad y ocupaciones. Dijo que este es un modelo para otros países que tengan artes marciales tradicionales estudiar para la preservación y el desarrollo de sus propias artes marciales tradicionales./.Además de la Federación Mundial de Artes Marciales Tradicionales, las organizaciones de artes marciales vietnamitas, incluida la Federación Asiática de Artes Marciales Tradicionales de Vietnam, la Federación de Artes Marciales Vietnamitas del Sur de Asia, la Federación Africana de Artes Marciales Vietnamitas y federaciones de artes marciales vietnamitas en Francia, Italia y Rusia, se prevén que las artes marciales tradicionales de Vietnam se expandirán a 60 países y territorios para 2020, y a 100, para 2030.