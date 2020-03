Limitarán afluencia masiva en Festival del Templo Hung en Vietnam (Fuente: VNA)

En ese sentido, explicó que se eliminarán las fiestas del evento religioso para evitar la concentración pública, que podría facilitar la propagación de la enfermedad respiratoria aguda causada por el nuevo coronavirus (COVID-19).Las actividades del Festival del Templo Hung, en la provincia nor vietnam ita de Phu Tho incluirá un ritual sagrado para rendir culto a los padres mitológicos de la nación Lac Long Quan y Au Co , con el fin de expresar su agradecimiento y pedirles la paz para la Patria.También, se efectuarán la procesión de palanquines y ofrendas de inciensos a los Reyes Hung.La fecha del 10 de marzo del calendario lunar se ha convertido hoy día un auténtico festejo nacional en este país indochino y atrae cada año a miles de peregrinos al Templo de los Hung en Phu Tho, a unos 100 kilómetros de esta capital.Todos los vietnamitas conocen la leyenda de hace cuatro mil años sobre la unión nupcial entre Lac Long Quan y Au Co, que dio a luz cien hijos. Con el fin de ampliar el territorio, él avanzó con 50 pequeños hacia el mar y ella se estableció en las montañas con el resto.El hijo mayor, que iba con su madre, se quedó en Phong Chau (actual provincia de Phu Tho), fundó el Estado independiente bajo el nombre de Van Lang y adoptó el título real de Vua Hung (rey Hung), una tradición que siguieron sus 18 sucesores.Aquel período de los 18 reyes Hung se caracterizó por el próspero desarrollo agrícola y resonantes victorias sobre los agresores foráneos. Los monarcas eligieron a la cima Nghia Linh, la más alta en la región para rezar a las deidades del arroz y del sol por buen clima, abundantes cosechas y paz para todo el pueblo.Para enaltecer sus méritos, los vietnamitas celebran el 10 de marzo del calendario lunar una ceremonia para rendir tributo a los reyes en el Templo que lleva su nombre en Phu Tho.La zona de reliquias del Templo Hung se extiende desde la base hasta el pico Nghia Linh, con una altura de 175 metros, que alberga los templos Ha, Trung, Thuong y Gieng.La leyenda cuenta que Au Co dio a luz en el Templo Ha, mientras el Trung fue el lugar donde los monarcas y sus generales se reunieron para tratar temas importantes del país.Los rituales reales de oraciones tuvieron lugar en el Templo Thuong y el Gieng fue el sitio de descanso de las dos princesas del último emperador Hung cuando acompañaron a su padre en los viajes.A pesar de los altibajos de la historia, el credo de los reyes Hung sigue manteniendo su vitalidad. Asistir al festival es como regresar al reencuentro con sus ancestros, una creencia arraigada en el subconsciente de los vietnamitas, estén donde estén./.