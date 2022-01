Can Tho, Vietnam (VNA)- La provincia sudcoreana de Jeolla del Sur y la ciudad japonesa de Okayama entregaron suministros médicos a la urbe vietnamita de Can Tho, en un esfuerzo por apoyar a la localidad del Delta del Mekong en el combate contra el COVID-19.Los obsequios, que comprenden 60 mil protectores faciales y mascarillas sanitarias por valor aproximado de más de 20 mil 600 dólares, serán trasladados al Departamento de Salud municipal y al Frente de la Patria de Vietnam en Can Tho para servir a las labores de prevención y control epidémico.En la ceremonia de entrega que se llevó a cabo de manera virtual, el vicepresidente del Comité Popular de Can Tho Duong Tan Hien dijo que las donaciones demuestran la solidaridad y amistad de Corea del Sur y Japón hacia Vietnam, así como entre las localidades de los tres países, en particular.A su vez, Jeong Jong-gyun, jefe de la representación de Jeolla del Sur en Ciudad Ho Chi Minh, afirmó que la localidad surcoreana y Can Tho han mantenido una estrecha amistad desde 2012.Según el Departamento de Asuntos Exteriores de Can Tho, desde el estallido de la cuarta ola del COVID-19 en abril pasado, la ciudad ha recibido suministros médicos de muchos países y territorios, por un valor total de alrededor de 74 mil 700 dólares./.