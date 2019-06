Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Phung Quoc Hien, recibie a Jerry Cook, vicepresidente de Hanesbrands Inc. (Foto: VNA)

Hanoi, 13 jun (VNA) - Vietnam mantiene su disposición a crearles condiciones favorables a las empresas extranjeras, incluidas las de Estados Unidos, para que inviertan y expandan sus negocios y actividades productivas en el país, reafirmó el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Phung Quoc Hien.Tal compromiso fue resaltado durante un encuentro la víspera en Hanoi entre Quoc Hien y el empresario Jerry Cook, vicepresidente del grupo estadounidense Hanesbrands, de visita en el país.El legislador expresó también que su país considera Estados Unidos entre sus principales socios comerciales y económicos, al subrayar que el comercio bilateral alcanzó los 60 mil millones de dólares en 2018, cifra muy alta en comparación con los 450 millones de dólares reportados en 1994.Agregó que el país norteamericano se mantuvo como uno de los mayores mercados de exportación de Vietnam durante los últimos años, y mostró el deseo de recibir a inversores de esa nación, especialmente en el sector de la ciencia y la tecnología.El Parlamento vietnamita está trabajando para completar el sistema legal del país hacia la apertura, la transparencia, y aplicación de las normas internacionales, subrayó Quoc Hien y deseó que Hanesbrands Inc. contribuya aún más a los objetivos de desarrollo sostenible del país indochino, y a la mejora de la cooperación económica bilateral.Por su parte, Cook dijo que las empresas estadounidenses evaluan en gran medida el apoyo del Gobierno vietnamita para el mejoramiento del entorno de negocios e inversiones, particularmente en términos de cuestiones fiscales.Con la esperanza de que Vietnam se inserte mejor a las cadenas de producción globales, dijo que Hanesbrands Inc. desea fortalecer la cooperación con Hanoi, en sus planes para expandir su producción en el país.En Vietnam, Hanesbrands Inc. dispone de dos fábricas, una en la provincia norteña de Hung Yen y otra en la central de Thua Thien-Hue, que se dedican a la fabricación de productos textiles, con una recaudación de casi 400 millones de dólares a partir de sus exportaciones.Vietnam es actualmente el centro de producción más grande de Hanesbrands Inc. en el mundo, con aproximadamente 12 mil trabajadores, que concentran el 26 por ciento de la producción total de la firma.-VNA