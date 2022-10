Hanoi (VNA)- Tres personas más, incluidos dos exfuncionarios de la Cancillería, fueron arrestadas por su implicación en un caso de soborno en esa cartera, Hanoi y varias localidades, según informó hoy el teniente general To An Xo, jefe de Oficina y portavoz del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam.An Xo reveló que se iniciaron procedimientos legales contra Nguyen Hong Ha, nacido en 1964, exfuncionario del Consulado General de Vietnam en Osaka, Japón, acusado de “aceptar soborno” de conformidad con el artículo 354 del Código Penal; y Nguyen Le Ngoc Anh, nacida en 1988, exfuncionaria de la Embajada de Vietnam en Malasia, por “abuso de cargo y poder en el ejercicio de funciones públicas” en virtud del artículo 356 del Código Penal.El tercero es Hoang Anh Kiem, nacido en 1978, quien enfrenta el cargo de “sobornar” según el artículo 364 del Código Penal, dijo An Xo.Se trata de una novedad en el proceso de investigación del caso de soborno, abuso de cargo y poder en el desempeño de sus funciones y fraude para apropiación indebida de bienes acontecido en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Hanoi y otras localidades.Con anterioridad, varios funcionarios también fueron arrestados durante la investigación del caso, incluido To Anh Dung, viceministro de Relaciones Exteriores; Nguyen Quang Linh, asistente del viceprimer ministro permanente Pham Binh Minh; Nguyen Tien Than, funcionario del Departamento de Relaciones Internacionales de la Oficina del Gobierno, por presuntamente aceptar sobornos al organizar vuelos de repatriación para ciudadanos vietnamitas durante la pandemia de la COVID-19.Vietnam organizó casi 800 vuelos desde el comienzo de la pandemia, repatriando a más de 200 mil connacionales de unos 60 países y/o territorios./.