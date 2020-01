Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- El Centro de protección social a víctimas del Agente Naranja/Dioxina de Vietnam, ubicado en el distrito de Thach That, en Hanoi, concluyó hoy su proyecto para el mejoramiento de los servicios de cuidado, rehabilitación y capacitación laboral para los afectados por la sustancia letal.Al intervenir en un acto celebrado para marcar la conclusión del programa, el vicepresidente de la Asociación de víctimas del Agente Naranja/Dioxina de Vietnam (AVAV) Nguyen Van Khanh destacó que el plan, que contó con un financiamiento de unos 150 mil dólares de la provincia sudcoreana de Gyeonggi, contribuyó a perfeccionar la calidad de las saunas de desintoxicación y remodelar el recinto de la institución.Se dedicó también una parte del fondo para el cultivo plantas medicinales en casi mil metros cuadrados , agregó el funcionario.Por su parte, Shin Myung-seob, del Departamento de Cooperación por la Paz de la localidad surcoreana, manifestó la esperanza que el proyecto coadyuve a mitigar las secuelas causadas por la pasada guerra.Mientras, el presidente de la AVAV, Nguyen Van Ring, agradeció al apoyo de Gyeonggi en particular, y de Corea del Sur en general a las labores relativas, a la vez que expresó la aspiración de seguir recibiendo el respaldo del estado noresteasiático en el futuro.Las tareas de restauración contribuirán no solo a mejorar la calidad de los servicios del Centro, sino también a reforzar la amistad Hanoi-Seúl, agregó Van Ring.Exhortó además a los benefactores nacionales y extranjeros a continuar prestando asistencia a los afectados del químico tóxico, para ayudarles en la reintegración social.