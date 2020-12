Otorgan primera certificación comercial a almeja vietnamita (Fuente:VNA)

Nam Dinh, Vietnam, 15 dic (VNA) - El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam anunció hoy en la provincia norteña de Nam Dinh la certificación del Consejo de Administración de Acuicultura (ASC) a la almeja blanca (nombre científico Meretrix Lyrata), la primera en el país y en el mundo.La certificación ASC muestra que el producto cumple con estándares internacionales sobre la acuicultura sostenible, establecidos por el Fondo Mundial para la Naturaleza y la Iniciativa del Comercio Sostenible de Holanda (IDH) en 2010.Al intervenir en el acto de anuncio, el viceministro Phung Duc Tien enfatizó que el logro refleja la capacidad del país indochino en la crianza, producción y procesamiento de almejas.Con ese certificado, los productos derivados de esa almeja de Vietnam podrán exportarse a numerosos países en el mundo, señaló.Se trata de una oportunidad dorada para promover la acuicultura, en general, y la cría de almejas en particular, en la nación indochina, especialmente en la provincia norteña de Nam Dinh, apuntó.A su vez, Nhu Van Can, jefe del Departamento de Acuicultura de la cartera, subrayó que el sector pesquero juega un papel importante en la estrategia de desarrollo socioeconómico de Vietnam, como contribución a la transformación de la estructura económica agrícola y rural y lucha contra el hambre, reducción de la pobreza y creación de empleos.La acuicultura, en general, y la crianza de moluscos, en particular, han cambiado de manera positiva, desde la pequeña producción a la concentrada de productos básicos para la exportación, destacó.La superficie total de los moluscos cultivados, incluidas las almejas, contó con unas 41 mil 500 hectáreas en 2019 con una producción de 310 mil toneladas. El valor de las exportaciones en el campo alcanzó 94 millones de dólares en el año pasado, entre ellos 63 millones procedentes de las almeja s.Los productos derivados de las almejas Meretrix Lyrata se encuentran en los mercados de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur./.