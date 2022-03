Pacientes asintomáticos de COVID-19 no deben usar Molnupiravir, recomienda Ministerio de Salud (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Salud de Vietnam aconsejó a los pacientes asintomáticos de COVID-19 no usar el medicamento Molnupiravir como parte de su tratamiento.



Según esa cartera, Molnupiravir solo debe usarse para tratar casos leves a moderados en pacientes con al menos un factor de riesgo de progresión grave de la enfermedad.

El medicamento solo debe ser aplicado a pacientes de COVID-19 con síntomas que se hayan desarrollado durante cinco días o menos, y el Molnupiravir no debe tomarse durante más de cinco días consecutivos. En particular, no debe utilizarse para la profilaxis posterior o previa al contagio.



El aviso se produjo después que las unidades médicas locales informaron que las personas acudían en masa para comprar ese medicamento con el fin de almacenarlo con anticipación, o por personas con COVID-19 pero sin síntomas.



El Ministerio dijo que los pacientes con síntomas leves deben usar el medicamento cuando su saturación de oxígeno periférico (SpO2) sea superior al 96 por ciento y la frecuencia respiratoria sea inferior a 20 veces por minuto.



Aquellos con síntomas moderados deben tomar el medicamento cuando la SpO2 está en 94-96 por ciento, la frecuencia respiratoria es de 20 a 25 veces por minuto y una lesión pulmonar de rayos X muestra menos del 50 por ciento.



Aquellos con enfermedades subyacentes también pueden usar el fármaco, de acuerdo con el Ministerio. La dosis del medicamento es de 800 mg, dos veces al día, durante cinco días.



No se recomienda el uso de Molnupiravir durante el embarazo. A las mujeres en la etapa de lactancia se les orienta no alimentar por esa vía a los niños mientras usan el medicamento y durante cuatro días después de la última dosis de este producto.



El medicamento tampoco debe usarse en pacientes con COVID-19 menores de 18 años, ya que puede afectar el desarrollo de huesos y cartílagos.



Molnupiravir puede afectar a los espermatozoides en los hombres, por lo que se debe utilizar un método anticonceptivo fiable durante el tratamiento y durante al menos tres meses después de la última dosis./.