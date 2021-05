Berlín (VNA)- El Partido Comunista de Alemania (DKP) ratificó su apoyo a la ciudadana franco-vietnamita Tran To Nga en su juicio histórico contra 14 conglomerados de la industria química que produjeron el Agente Naranja/Dioxina utilizado por el ejército estadounidense durante la guerra en Vietnam.En un comunicado enviado la víspera a la Embajada de Vietnam en Alemania y la Corresponsalía de la Agencia Vietnamita de Noticias en Berlín, el DKP declaró que la decisión de un tribunal en París de negar la admisión de la demanda de To Nga, abandonó una vez más a millones de vietnamitas que aún sufren las graves consecuencias de la guerra química realizada por Estados Unidos.El 10 de mayo, el Tribunal de Gran Instancia de Evry dictó que no tiene competencia para resolver su demanda con 14 empresas agroquímicas transnacionales, entre ellas Monsanto y Dow Chemical.“Reiteramos la solidaridad profunda con la señora Tran To Nga y todas las víctimas del Agente Naranja en Vietnam”, dijo en su comunicado y añadió que el DKP continuará divulgando información sobre el proceso judicial.Con anterioridad, la oficina de abogados de Bourdon, defensora de la demandante Tran To Nga, afirmó que siempre le acompañará en su lucha por la justicia para millones de víctimas del Agente Naranja en Vietnam y manifestó la esperanza de que To Nga cuide su salud para poder “continuar la lucha hasta el final”.La fuente reveló que To Nga propuso presentar una apelación tras el dictamen del tribunal de Evry.Los abogados William Bourdon, Amélie Lefebvre y Bertrand Repolt, que han apoyado a To Nga durante más de 10 años, dijeron que la sentencia de la mañana del 10 de mayo adoptó un concepto obsoleto sobre el principio de jurisdicción unificada, que contradice los fundamentos modernos del derecho internacional y en el país.To Nga, oriunda de la provincia survietnamita de Soc Trang, fue reportera de la Agencia Informativa de Liberación, se incorporó al campo de batalla en el Sur y fue afectada por la dioxina. Un examen médico en Francia mostró que sobrevivió con niveles de dioxina en la sangre por encima de los estándares establecidos.En el lapso 1961-1971, la aviación norteamericana roció sobre territorio vietnamita 80 millones de litros de herbicida que contenían 400 kilogramos de dioxina, uno de los componentes químicos más tóxicos conocidos por el hombre.Fue la guerra química de mayor envergadura y de consecuencias más destructivas en la historia de la humanidad. Más de 4,8 millones de personas resultaron expuestas a la dioxina, de las cuales tres millones sufrieron afectaciones./.