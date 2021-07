El director Bao Nguyen (Fuente: laodong.vn)

Nueva York (VNA) - Bao Nguyen, un director estadounidense de origen vietnamita, recibió una nominación a la edición 42 de los Premios Emmy para Noticias y Documentales (News & Documentary Emmy) de este año.

Su documental Be Water competirá con las obras Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché; John Lewis: Good Trouble; Feels Good Man y The Last Ice.

Parte de la serie “30 for 30” de ESPN, Be Water es un documental sobre la vida de la leyenda de las artes marciales Bruce Lee, que utiliza una gran cantidad de material filmado en sus dos años en Hong Kong (China).

La película se estrenó por primera vez en el Festival de Cine Sudance 2020, luego se proyectó en la categoría Clásicos de Cannes en el Festival de Cine de Cannes 2020 para películas sobre iconos de la gran pantalla, y participó en muchos otros festivales y premios de cine.

El Emmy es un premio anual otorgado por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos. Este año, se anunciaron 60 categorías para la ceremonia de premiación realizada en línea el 28 y 29 de agosto próximo./.