Película Along the sea (A lo largo del mar) (Fuente: thoidai.com.vn)

Hanoi (VNA)- Along the sea (A lo largo del mar), una coproducción de E.x.N K.K de Japón y Ever Rolling Films de Vietnam, fue seleccionada para competir en la categoría de Director Novel en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, España, que tendrá lugar el próximo mes.



La cinta es uno de los pocos proyectos cinematográficos independientes rodados conjuntamente por los dos países asiáticos, según informó el periódico electrónico Nhan Dan.



La obra, del director nipón Akio Fujimoto, fue financiada parcial parcialmente por la Fundación Japón y el Centro de la Fundación Japón para el Intercambio Cultural en Vietnam, entre otras instituciones.



Con la actuación de las actrices vietnamitas Hoang Phuong, Huynh Tuyet Anh y Quynh Nhu, la película narra las difíciles vidas de las trabajadoras migrantes del país indochino en Japón.



Nguyen Le Hang, productora y fundadora de Ever Rolling Films, comentó que la cinta se rodó durante un mes en las ciudades japonesas de Tokio y Aomori, bajo duras condiciones climáticas en febrero y salvando las lógicas limitaciones del idioma.



Le Hang expresó su esperanza de que la película gana la simpatía del público, especialmente de las familias vietnamitas, porque muchos de sus miembros trabajan en Japón o en otros países./.