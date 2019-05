El primer ministro de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc. interviene en el Foro Empresarial Vietnam-Rusia. (Fuente: VNA)

Moscú (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, afirmó que Hanoi saluda y está dispuesto a crear condiciones favorables a las operaciones de las empresas rusas en la nación indochina, al asistir hoy al Foro Empresarial entre los dos países.Al evento asistieron los viceprimeros ministros de Rusia, Maxim Akimov, y de Vietnam, Trinh Dinh Dung, altos funcionarios, representantes de las localidades y empresas de las dos naciones.En el foro, Xuan Phuc presentó en breve varios resultados económicos sobresalientes que alcanzó Vietnam durante los últimos 30 años, tales como el crecimiento promedio de 6,7 por ciento, el intercambio comercial con otros países de casi 500 mil millones de dólares, y la inflación por debajo de cuatro por ciento.En la actualidad, Vietnam cuenta con 28 mil proyectos de inversión extranjera directa procedente de 131 países y territorios, por un valor superior a los 350 mil millones de dólares. En 2018, el país recibió 15,5 millones de turistas, un aumento interanual de 20 por ciento.Esos logros se deben a un mejorado ambiente de negocios, señaló, y agregó que Vietnam firmó 11 acuerdos de libre comercio (TLC) y está en último proceso de aprobación del TLC con la Unión Europea.El TLC con la Unión Económica Euroasiática (UEE) ayudó a elevar el comercio con Rusia en 2018 a 4,57 mil millones de dólares, un aumento interanual de 28,6 por ciento, continuó.Rusia realiza 123 proyectos (no incluido el petróleo) en Vietnam, con un capital de mil millones de dólares, mientras el país indochino cuenta con 20 planes con una inversión de tres mil millones de dólares.Con este resultado, el Premier expresó su esperanza de que después de eliminar las barreras no arancelarias para varias mercancías clave y el despliegue del programa de pago bilateral en moneda nacional, el trasiego mercantil podrá alcanzar a los 10 mil millones de dólares en 2020.Por su parte, el viceprimer ministro ruso, Maxim Akimov, resaltó las relaciones de amistad tradicional entre ambas naciones, y afirmó que Vietnam es un socio clave de Rusia en el Sudeste Asiático, que ocupa un tercio de sus importaciones.En las reuniones del Comité Intergubernamental Rusia-Vietnam, agregó, la parte vietnamita siempre demuestra abiertamente sus opiniones, lo que posibilita a las discusiones y la búsqueda de las soluciones para los problemas emergentes.En los últimos años, destacó, las empresas vietnamitas y rusas incrementaron sus inversiones en los mercados de cada uno, y la cooperación se concentra no sólo en el sector petrolero, sino también en la economía digital, energía renovable, transporte, construcción de infraestructura y agricultura.Sugirió que los dos países incrementen su colaboración en el sector de alta tecnología, y afirmó que Rusia está dispuesta a asistir a Vietnam en el desarrollo de gobierno electrónico, ciberseguridad y ciudades inteligentes.Con anterioridad, el primer ministro Nguyen Xuan Phuc visitó y colocó ofrendas florales ante el Monumento del presidente Ho Chi Minh en Moscú. – VNA