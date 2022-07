Can Tho, Vietnam (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, junto con una delegación de diputados de la ciudad de Can Tho , sostuvo hoy un encuentro con votantes de los distritos de Ninh Kieu, Cai Rang y Phong Dien y dignatarios religiosos de la localidad.En el diálogo, el jefe de Gobierno les informó a los participantes sobre los resultados del tercer periodo de sesiones de la Asamblea Nacional de XV legislatura, la situación socioeconómica del país en los primeros seis meses de 2022 y las tareas para el resto del año.También respondió las dudas y recomendaciones de los votantes en relación con la política de impuesto, la lucha contra el contrabando y fraude comercial, la adquisición de equipos médicos, los asuntos de educación como el uso de libros de texto, la suscripción y la enseñanza de la historia.Igualmente aclaró las preguntas sobre las políticas del Partido y el Gobierno para el desarrollo socioeconómico de la región del Delta del río Mekong, y las zonas de minorías étnicas.Para la ciudad de Can Tho, Minh Chinh afirmó que la localidad es el centro urbano y núcleo del Delta del río Mekong. Esta es también la zona que se centra inversión en el desarrollo de la infraestructura socioeconómica y las condiciones necesarias para convertirse en un nuevo motor de crecimiento del país.El Gobierno presentó a la Asamblea Nacional para emitir una resolución sobre la implementación piloto de varios mecanismos y políticas específicas para el desarrollo de Can Tho, precisó.Además, añadió, proporcionó recursos para apoyar a la ciudad a realizar los proyectos clave de conexión de transporte interregional, y otros de respuesta al cambio climático.Instó a las autoridades locales a dirigir a los departamentos y ramas de los niveles a centrarse en la materialización de las tareas y soluciones trazadas según las resoluciones del Partido, la Asamblea Nacional, el Gobierno, las directivas del Primer Ministro y las resoluciones del Comité partidista municipal.La ciudad debe esforzarse para cumplir exitosamente los objetivos y tareas establecidas en 2022 y el próximo tiempo, orientó, y pidió enfocarse, en el futuro inmediato, en el control de la pandemia y la vacunación contra la COVID-19 . /.