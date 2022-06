La presidenta de la Asamblea Nacional mozambiqueña, Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias , y representantes del Instituto (Fuente:VNA)

El jefe del Instituto, Tran Ngoc Thach, habla en el evento (Fuente:VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA)- La presidenta de la Asamblea Nacional mozambiqueña, Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias, al frente de una delegación, visitó hoy el Instituto de Investigación del Arroz del Delta del Mekong en la ciudad sureña de Can Tho.Durante el recorrido, la dirigente reconoció el gran interés de Mozambique en los granos de arroz desarrollados por las instituciones vietnamitas.En la región central del país, en particular en la provincia de Zambezia, muchos agricultores se benefician de los conocimientos que son frutos de investigaciones de los institutos y centros de estudio de Vietnam, ratificó.Tras valorar los resultados del Instituto de Investigación del Arroz del Delta del Mekong , la Titular parlamentaria manifestó su interés en la capacitación en arroz, las técnicas de cultivo, la asociación público-privada entre el centro vietnamita y las empresas en la investigación, selección y creación de nuevas variedades de arroz para satisfacer la demanda del mercado.En esta ocasión, Nhiuane Bias observó un modelo de demostración de nuevas variedades de arroz y técnicas avanzadas de cultivo del Instituto./.