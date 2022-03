Can Tho, Vietnam (VNA) - El presidente de Sierra Leona, Julius Maada Bio, al frente de una delegación de alto rango, visitó hoy el Instituto de Investigación del Arroz del Delta del Mekong en la ciudad sureña de Can Tho, en el marco de su visita oficial a Vietnam.

Al reunirse con el mandatario sierraleonés, el vicepresidente del Comité Popular municipal Nguyen Ngoc He expresó su deseo de que Julius Maada Bio cree las condiciones favorables para que las empresas vietnamitas y de Can Tho, en particular, hagan negocios con socios del país africano.

Con una superficie total de 360 hectáreas, el Instituto de Investigación del Arroz del Delta del Mekong dedica 60 hectáreas al trabajo experimental y 220 hectáreas a la producción de semillas.

Desde su creación en 1977, el centro se ha registrado para circular 180 variedades de arroz, lo que representa casi el 75 por ciento del total de 4,2 millones de hectáreas de áreas de cultivo de ese grano en el Delta del Mekong.

Tras elogiar los logros de investigación científica del Instituto, Julius Maada Bio manifestó su esperanza de fortalecer la cooperación en agricultura con Vietnam, especialmente en la transferencia de tecnologías, la movilización del sector privado en la producción, y la solución de problemas en el riego y la mecanización agrícola.

El mismo día, el presidente sierraleonés también conoció la línea de producción y procesamiento de pangasius de una fábrica del grupo Nam Viet en el parque industrial Thot Not en la ciudad de Can Tho./.