Subrayó que para cada cubano y pueblo del mundo, Fidel Castro constituye un símbolo inmortal del heroísmo revolucionario, espíritu inquebrantable de lucha tenaz por la independencia nacional y la aspiración por la libertad y felicidad.



En la ocasión, Dinh Hue obsequió al Centro un cuadro de símbolo de la Sede de la Asamblea Nacional de Vietnam.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Vuong Dinh Hue, obsequia al Centro un cuadro de símbolo de la sede del Parlamento vietnamita (Fuente: VNA)

A cinco años de la partida física del Comandante en Jefe de la revolución cubana, quedó inaugurado el Centro Fidel Castro Ruz (25 de noviembre de 2021).Se trata del primer y único centro que lleva el nombre del gran líder revolucionario del pueblo cuba no. El Estado cubano emitió un decreto especial sobre el establecimiento de esta instalación porque hasta las últimas horas de vida, Fidel Castro insistió en que una vez fallecido, no se le erijan monumentos, bustos, ni estatuas; que no se nombren plazas, calles, instituciones o edificios públicos en su memoria./.