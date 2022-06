Budapest (VNA) – Como parte de su visita oficial a Hungría, el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Vuong Dinh Hue, recibió hoy en esta capital a los representantes de algunas empresas húngaras , que actualmente operan en Vietnam.Durante las reuniones con los directores de la empresa Gedeon Richter, una multinacional húngara que opera en el campo de la fabricación farmacéutica y la investigación y desarrollo en biotecnología, y de la empresa farmacéutica Egis, Vuong Dinh Hue valoró mucho los resultados de sus actividades en Vietnam y dijo que la farmacia es un área de cooperación muy potencial con muchas políticas preferenciales.El director regional de Gedeon Richter para Vietnam, República Checa y Serbia, Tibor Novák, y el director regional encargado de Europa Central y del Este de Egis, Attila Molnár y el director de la Oficina de Representación de Egis en Vietnam, Miklós Szabó, expresaron la convicción de que Vietnam acelere y simplifique los trámites administrativos relativos al registro de medicamentos, la emisión de la licencia para la distribución de productos farmacéuticos a más largo plazo y la solución de ciertos problemas relacionados con el registro de medicamentos.El titular l egis lativo vietnamita reconoció sus recomendaciones, al tiempo que aclaró que la Asamblea Nacional de Vietnam tiene el plan de reformar y completar la Ley de Farmacia, de conformidad con el derecho y los compromisos internacionales.También aplaudió el plan de Egis para expandir su negocio en Vietnam.Tras señalar que el potencial de desarrollo y cooperación farmacéutica de Vietnam es enorme, exhortó que las empresas no solo pueden acceder al mercado de 100 millones de personas en Vietnam, sino también al mercado de más de 600 millones de personas en la ASEAN.Señaló que Vietnam siempre crea condiciones favorables para que las empresas operen a largo plazo, alentando a las empresas no solo a establecer oficinas de representación, sino también a expandir la producción en Vietnam.En el encuentro del copresidente de la empresa húngara Water Parnerghip (HWP), Robert Forintos, Vuong Dinh Hue elogió el papel de HWP en la orientación de sus empresas miembros para estudiar el campo del suministro y tratamiento de agua en Vietnam.A su vez, Robert Forintos reiteró que el orgullo de HWP de la implementación del proyecto de suministro de agua en la provincia centrovietnamita de Quang Binh, que proporciona agua potable a unas 120 mil personas en el distrito de Quang Trach.La empresa desea seguir buscando socios en Vietnam para implementar proyectos relacionados con el agua utilizando tecnologías y soluciones modernas proporcionadas por HWP, recalcó.Actualmente, indicó, HWP está implementando un proyecto de agua corriente para la segunda fase en Quang Binh y otro en la provincia de Vinh Long en el Sur.Por lo tanto, pidió que las agencias pertinentes en Vietnam presten atención y eliminen los obstáculos en los procedimientos administrativos para facilitar la operación de los dos proyectos. Vuong Dinh Hue saludó a HWP y sus empresas miembros por cooperar en la transferencia de tecnologías modernas y avanzadas en la industria del agua de Vietnam.En el marco de la visita a Hungría de Vuong Dinh Hue, el mismo día, el secretario del Comité Partidista de la ciudad sureña de Can Tho Le Quang Manh, tuvo una sesión de trabajo con Katalin Bihari, viceministra de Relaciones Exteriores y Comercio de Hungría.Las dos partes acordaron una estrecha coordinación para acelerar el progreso del Proyecto del Hospital Oncológico de Can Tho, que utiliza la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) de Hungría./.