Hanoi (VNA)- El presidente del Senado de Camboya, Samdech Say Chhum , finalizó una visita oficial a Vietnam del 24 al 26 de octubre, por invitación del presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) vietnamita, Vuong Dinh Hue.Se trata de un evento político importante durante el Año de Amistad entre ambos países, en ocasión del 55 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas (24 de junio de 1967), como contribución a fomentar la confianza política entre los partidos, Estados y Asambleas Nacionales de Camboya y Vietnam.Durante la visita, Samdech Say Chhum, frente a una delegación de alto rango de la Asamblea Nacional de Camboya, colocó ofrendas florales ante el Monumento al Presidente Ho Chi Minh.Después de la ceremonia oficial de bienvenida, el presidente de la Asamblea Nacional Vuong Dinh Hue , y el presidente del Senado, Samdech Samdech Say Chhum, sostuvieron conversaciones.Samdech Say Chhum realizó una visita de cortesía al secretario general del Partido Comunista, Nguyen Phu Trong, al presidente Nguyen Xuan Phuc y se reunió con el primer ministro Pham Minh Chinh.