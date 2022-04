Impresionantes personajes (Fuente:VNA)

Ciudad Ho Chi Minh, 18 abr (VNA)- Al Teatro del hat boi de Ciudad Ho Chi Minh se le asignó la tarea de preservar y desarrollar este arte (nombrado hat tuong en el norte del país), una manifestación cultural vietnamita única, que de expresión popular devino arte real en el siglo XVII.

Después de una pausa temporal debido a la epidemia de COVID-19, el hat boi se reencontró con el público en funciones semanales en el Mausoleo Le Van Duyet y el jardín botánico y zoológico Thao Cam Vien, en las mañanas de sábados y domingos.



El programa está a cargo del Teatro de Artes del Hat Boi de Ciudad Ho Chi Minh, en colaboración con otras entidades desde 2020, bajo la dirección del Departamento de Cultura y Deportes de la urbe sureña. El evento está diseñado para acercar esta singular manifestación al público, y presentarla a turistas nacionales y extranjeros.

Para garantizar la bioseguridad, el Comité Organizador dispuso la presencia de unos 30 espectadores simultáneamente. Sin embargo, ello no significa que la actuación esté menos conectada y sea menos querida por la audiencia del hat boi.



“Al Teatro de Artes del Hat Boi de Ciudad Ho Chi Minh se le asignó la tarea de preservar y desarrollar esta expresión cultural. Pero si no se puede presentar, no puede existir. En el jardín botánico y zoológico Thao Cam Vien, la cantidad de personas que vienen a disfrutar es grande, toda la familia puede acercarse al hat boi. En el futuro, cuando termine la epidemia y se abra el turismo, este es un lugar ideal para recibir a los huéspedes nacionales y extranjeros”, comentó el artista de mérito Huu Danh, quien desempeña un papel importante en la formación de la generación joven del teatro.



Vo Ho Hoang Vu, director en funciones del conjunto dramático, agregó que, durante la pausa de cuatro meses debido a la pandemia, los artistas continuaron ensayando activamente en línea, revisando obras antiguas y coreografiando nuevas representaciones.

Actualmente, el teatro acaba de terminar la puesta en escena de una nueva obra, que se encuentra en etapa de aprobación, y se espera sea estrenada lo más pronto posible./.