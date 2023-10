El Delta del río Mekong es una importante región económica agrícola del país (Fuente:nongnghiep.vn)

Can Tho, Vietnam (VNA) Una conferencia de promoción de inversión en el campo de la agricultura y el desarrollo rural en el Delta del río Mekong en 2023 se efectuó en la ciudad de Can Tho, con vistas a presentar y divulgar el potencial y las ventajas de la región.



Al intervenir en el evento, el viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam Tran Thanh Nam dijo que los principales productos del delta del Mekong son la fruta, el arroz y rubros acuáticos, por lo que recientemente, numerosas empresas han invertido en ellos.



Sin embargo, la zona dispone en la actualidad de un gran espacio en la acuicultura marina y servicios agrícolas que los inversores pueden considerar para explotar, recomendó.



Invertir en servicios para el área agrícola como productos fitosanitarios y alimentos del ganado pretende reducir los costos de la cadena de producción y ganadería, señaló.

El viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam Tran Thanh Nam habla en el evento (Fuente:VNA)

Al mismo tiempo, subrayó que las ventajas del Delta del río Mekong son los subproductos agrícolas, sobre todo los desde el pescado Tra (pangasius), camarón, arroz y frutas que son renovables.



También, exhortó a invertir en la logística agrícola pues la cartera acabó de presentar al primer ministro el proyecto “Desarrollo del sistema logístico para elevar la calidad y la competitividad de rubros agrícolas vietnamitas hasta 2030, con visión hacia 2050.



Además, Can Tho es la localidad que construirá un centro de alianza, producción, procesamiento y consumo de productos agrícolas en el Delta del Mekong, con el fin de crear potencial y ventajas para atraer inversiones verdaderamente efectivas en la ciudad, en particular, y en la zona, en general, remarcó.



Por su parte, Nguyen Ngoc He vicepresidente del Comité Popular de Can Tho reiteró que el mencionado centro ayudará a atraer a proyectos de inversión especializados en la producción de bienes industriales, de alta tecnología y de tecnología de la información y se espera que se convierta en un lugar de conservación y procesamiento de rubros agricolas claves de la región.



En la ocasión, los participantes debatieron mecanismos y políticas preferenciales para la inversión en agricultura y desarrollo rural en la región del delta del Mekong.



David Whitehead, vicepresidente de la Asociación de Empresas de Australia en Vietnam, reiteró que la agrupación estimula a las entidades connacionales a estudiar e invertir en las provincias en el Delta del río Mekong.



Expresó su confianza en que las localidades comprendan las necesidades de los inversores extranjeros y creen condiciones favorables a sus operaciones, especialmente los procedimientos administrativos.

Mientras Nguyen Thi Hang, directora general de la empresa de productos acuáticos Bo De, subrayó que con el fin de crear condiciones más favorables y atractivas para las empresas, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y otras carteras concernientes y localidades necesitan dar a conocer la planificación, planes de uso del suelo, proyectos que invitan a la inversión y políticas preferenciales especiales y específicas de largo plazo./.