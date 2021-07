Hanoi (VNA)- El ministro de Seguridad Pública de Vietnam, To Lam, propuso hoy que su cartera y el Ministerio del Interior de Cuba se apoyan mutuamente en todos los campos que ambas partes tienen fortalezas.El Titular vietnamita recibió hoy en Hanoi al embajador cubano, Orlando Nicolás Hernández Guillén, y varios representantes del Ministerio del Interior de Cuba To Lam calificó de suma importante el fortalecimiento de la cooperación entre los dos países en el ámbito de la seguridad nacional y el mantenimiento del orden social.Tras apreciar que Cuba está desarrollando al mismo tiempo cinco vacunas contra el COVID-19 que serán administradas para todos los cubanos y exportadas a varios países, pidió que el Embajador desempeñe el papel de puente y enlace para que Vietnam en general y el Ministerio de Seguridad Pública en particular puedan acceder a sus vacunas y transferirse la tecnología de producción de ese fármaco.Por su parte, el embajador cubano afirmó que en su cargo, hará todo lo posible para profundizar las relaciones de amistad tradicional entre los dos países. /.