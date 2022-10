Foto de ilustración (Fuente: baothaibinh.com.vn

Roma (VNA) Un seminario sobre la cooperación económica entre la provincia vietnam ita de Thai Binh y la región italia na de Toscana se llevó a cabo recientemente, con la participación de numerosos representantes de las dos partes.Al intervenir en la reunión, Nguyen Khac Than, presidente del Comité Popular de Thai Binh, presentó las potencialidades, fortalezas y oportunidades de colaboración en inversión en su localidad en los campos de agricultura, industria, comercio, servicios, turismo, capacitación de recursos humanos y salud.La provincia se compromete y se esfuerza por convertir en un destino atractivo y confiable para los inversores extranjeros, especialmente los de Toscana, reiteró.A la vez, Vu Kim Cu, director del Departamento de Planificación e Inversión de Thai Binh, compartió que su localidad ha priorizado ahora los proyectos de agricultura de alta tecnología, industria manufacturera, turismo, tratamiento de agua del mar para evitar la intrusión de agua salada, procesamiento de productos acuático y energías renovables, que son áreas de fortaleza de las empresas italianas.Por lo cual, las dos partes pueden promover la cooperación en esos sectores, recomendó.Mientras Gabbrielli, presidente de la Federación de Pequeñas y Medianas Empresas de Toscana, presentó la situación, fortalezas y estrategias de desarrollo e inversión de la comunidad empresarial local.En la ocasión, representantes empresariales de las dos partes compartieron informaciones y realizaron negociaciones de cooperación en materias de exportación e importación de mercancías, tecnologías y maquinarias, entre otros.En el marco de su visita de trabajo en Italia, Nguyen Khac Than sostuvo en encuentro con el embajador de Hanoi en Roma, Duong Hai Hung.En el encuentro, Hai Hung afirmó que promover la cooperación entre las localidades vietnamitas e italianas es una prioridad importante de la Embajada, con vistas a implementar la diplomacia económica.Sobre esa base, la Embajada continuará apoyando e impulsando la colaboración entre Thai Binh y ciudades del país europeo y entre las empresas de las dos partes, como contribución a profundizar las relaciones de amistad tradicional entre ambas naciones, apuntó.En la sede de la Embajada, Nguyen Khac Than y Duong Hai Hung presenciaron la ceremonia de firma de un acuerdo de cooperación en capacitación entre el Colegio de Salud de Thai Binh y la Asociación de Universidades Italianas./.