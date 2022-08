Una prueba de COVID-19 (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Salud de Vietnam propuso continuar manteniendo la COVID-19 en el Grupo A de enfermedades infecciosas, no una endémica, en su último borrador sobre medidas de prevención y control de la pandemia en la nueva situación.



En cuanto a la razón por la cual la COVID-19 aún no se ha considerado una enfermedad endémica en Vietnam, la cartera explicó que la mayoría de los países del mundo se encuentran en un estado de casos y muertes inestables, con una tendencia errática de aumento y disminución cuando aparecen nuevas variantes del virus SARS-CoV-2. Al mismo tiempo, la inmunidad adquirida (debido a vacunas e infecciones) no ha sido estable y disminuye con el tiempo.



En Vietnam, se informaron más de nueve millones de casos nuevos en los primeros siete meses de este año, con más de 33 mil casos solo en julio, un 22,4 por ciento más que en junio.



Se registraron casos de las subvariantes BA.4, BA.5 y comenzaron a representar una gran proporción en las provincias sureñas. Mientras tanto, las tasas de vacunación de dosis de refuerzo y entre los niños fueron bajas en algunas localidades.



El aumento de nuevos casos podría causar una sobrecarga del sistema de salud, particularmente en el contexto de otras enfermedades como la influenza tipo A y el dengue que ahora ingresan a la temporada alta y el riesgo de nuevas enfermedades infecciosas como la viruela del mono.



Al mismo tiempo, sugirió flexibilizar paso a paso las medidas de prevención y control de la pandemia.



El ministerio también ha elaborado planes para responder a diferentes escenarios de la COVID-19 en 2022 y 2023 basados en el plan estratégico de preparación y respuesta de la OMS para la pandemia.



Instó a reforzar la vigilancia frente a las nuevas variantes del virus SARS-CoV-2 y mantenerse preparados para responder ante posibles escenarios pandémicos, además de acelerar el ritmo de vacunación de dosis básicas y de refuerzos para niños de 5 a 12 años./.