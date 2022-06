An Giang, Vietnam (VNA)- La provincia survietnamita de An Giang ha fijado la meta de alcanzar hasta 2025 el valor de las exportaciones de 5,3 mil millones de dólares, como parte de los esfuerzos por la recuperación socioeconómica después de los impactos graves de la pandemia de la COVID-19.Según lo programado, An Giang refuerza durante el período 2021-2025 el aumento promedio del Producto Interno Bruto regional (GRDP) de entre 6,5 por ciento y siete por ciento y el ingreso de presupuesto quinquenal de 1,79 mil millones de dólares.De 2021 a 2025, la provincia se esfuerza por reducir por año la tasa de la pobreza multidimensional de 1 a 1,2 por ciento por año, así como desembolsar cien por ciento según el plan establecido y garantizar la calidad de las obras.Para cumplir esos objetivos, An Giang planea desplegar las políticas encaminadas a respaldar las organizaciones, individuos y empresas en la localidad que sufren impactos de la COVID-19.Nguyen Thanh Binh, presidente del Comité Popular provincial, reveló que concederá prioridades al desarrollo de los sectores de agricultura, industria, comercio y turismo.Además, An Giang generará condiciones favorables a la operación de los inversionistas y las empresas, especialmente en la implementación de trámites administrativos, agregó./.