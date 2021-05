Provincia de Binh Duong tiene el ingreso per cápita más alto de Vietnam (Fuente: Internet)

Binh Duong, Vietnam (VNA)- Los resultados preliminares de la encuesta sobre el nivel de vida de la población en 2020 realizada por la Oficina General de Estadísticas de Vietnam muestran que la provincia sureña de Binh Duong lidera el país en términos de ingreso per cápita, al alcanzar siete millones 19 mil dongs (unos 304,77 dólares) por persona al mes.Mientras, Ciudad Ho Chi Minh ocupa el segundo lugar con seis millones 537 mil dongs (283,84 dólares) y Hanoi, el tercer lugar con cinco millones 981 mil dongs (259,71 dólares), según el periódico electrónico Nhan Dan.La cifra promedio nacional es de cuatro millones 23 mil dongs (183,68 dólares).En este sentido, los ingresos de las áreas urbanas alcanzaron cinco millones 538 mil dongs (240,47 dólares) y de las zonas rurales, tres millones 480 mil dongs (151,11 dólares).En la parte superior de la categoría regional se encuentra el este del delta de Mekong, donde sus habitantes obtienen un ingreso per cápita 2,2 veces mayor que los que viven en las tierras medias y las zonas montañosas norteñas de Vietnam, la región con el ingreso per cápita más bajo.Aunque los ingresos de la población se redujeron un 2 por ciento en comparación con 2019, la tasa de pobreza disminuyó gracias a la buena implementación de las políticas de seguridad social.Mientras, todavía existe una brecha entre las áreas urbanas y rurales, entre los segmentos poblacionales ricos y pobres y entre las regiones./.