Long An, Vietnam (VNA) - Una conferencia se celebró en la provincia de Long An, en el Delta del Mekong, para convocar la inversión japonesa, con motivo del aniversario 50 de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Japón este año.Al hablar en el evento, Ono Masuo, cónsul general japonés en Ciudad Ho Chi Minh, elogió la importante posición de la provincia de Long An en conectar Ciudad Ho Chi Minh, el centro económico más grande de Vietnam, con las provincias del Delta del Mekong.Con abundantes recursos agrícolas y una industria de producción industrial bien desarrollada, Long An también alberga el mayor número de empresas japonesas que invierten en la región del delta del Mekong, añadió.Por su parte, Nguyen Van Ut, presidente del Comité Popular provincial, comprometió todo el apoyo posible a los inversores, incluso en la limpieza del terreno, la infraestructura de transporte, los procedimientos administrativos y la planificación sectorial, entre otros.Afirmó que las autoridades provinciales están interesadas en desarrollar lazos con las localidades japonesas en varias áreas, en particular las prefecturas de Hyogo, Ibaraki, Wakayama y Nakagawa.En la actualidad, Long An cuenta con 138 proyectos japoneses por un valor aproximado de 767 millones de dólares, lo que coloca a Japón en el cuarto lugar en términos de volumen y quinto en valor entre los 40 países y territorios que invierten en la localidad.El mismo día, Long An y la prefectura japonesa de Ibaraki firmaron una declaración conjunta sobre cooperación bilateral.Desde principios de 2020, Long An ha enviado a casi mil 100 trabajadores al extranjero, 986 de ellos fueron a Japón. En la primera mitad de este año, Long An atrajo seis proyectos japoneses valorados en casi 80 millones de dólares./.