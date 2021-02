Quang Ninh, Vietnam (VNA)- El Comité Popular de la ciudad de Dong Trieu, en esta provincia norvietnamita, decidió imponer el bloqueo temporal en 11 distritos y comunas desde las 9:00 am del 2 de febrero hasta haya un nuevo aviso, debido a la detección de casos del COVID-19 Tal medida se aplica en los distritos de Dong Trieu , Hung Dao, Trang An, Xuan Son, Kim Son, Duc Chinh, Hong Phong y las comunas de Tan Viet, Nguyen Hue, Viet Dan y Binh Khe.Anteriormente, las autoridades locales anunciaron el cierre de las comunas de Binh Duong y An Sinh hasta el 21 de febrero.Hasta la fecha, 14 de las 21 comunas y distritos de Dong Trieu, que limitan con la ciudad de Chi Linh, en Hai Duong- el área más candente de COVID-19 en el país actualmente-, han sido bloqueados como parte de las medidas para prevenir la propagación de la pandemia.En tanto, el distrito isleño de Van Don también cerró siete ciudades y comunas desde las 0:00 de hoy.