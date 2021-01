La radio alemana Deutschlandfunk publica un artículo sobre la demanda de la vietnamita-francesa Tran To Nga contra 26 empresas químicas estadounidenses.

Berlín (VNA)- La radio alemana Deutschlandfunk publicó hoy un artículo sobre la demanda de la vietnamita-francesa Tran To Nga a 26 empresas químicas, incluida Dow Chemical y Bayer-Monsanto, relacionadas con el uso del Agente Naranja/Dioxina durante la guerra en Vietnam.

La francesa de 78 años, de origen vietnamita, acusa a la compañía estadounidense Monsanto, absorbida por el grupo germano Bayer, por suministrar el tóxico defoliante Agente Naranja.



Estados Unidos utilizó ampliamente esa sustancia de alta toxicidad entre 1961 y 1971 en Vietnam. Se suponía que el herbicida destruiría los cultivos y revelaría los escondites y rutas de suministro de las fuerzas revolucionarias vietnamitas.



Antes de que comenzara el juicio en Evry, al sur de París, Tran To Nga dijo que las empresas finalmente deberían rendir cuentas y que no solo lucha por ella misma, sino por sus hijos y millones de víctimas de esa guerra química.



La demanda argumenta que el Agente Naranja causó daños masivos a cuatro millones de personas y al medio ambiente. El herbicida es responsable del cáncer y las malformaciones que todavía hoy padecen miles y miles de vietnamitas, entre otras afectaciones.



Tran To Nga y su hija también sufren problemas cardíacos y ella misma tenía cáncer. Otra hija suya murió prematuramente por un defecto cardíaco congénito causado por los efectos del Agente Naranja.



La demanda que presentó la mujer hace seis años cuenta con el respaldo de organizaciones no gubernamentales. En total, el proceso está dirigido contra 14 firmas, incluidas Monsanto y el grupo estadounidense Dow Chemical.



En el lapso 1961-1971, la aviación norteamericana roció sobre territorio vietnamita 80 millones de litros de herbicida que contenían 400 kilogramos de dioxina, uno de los componentes químicos más tóxicos reconocidos por el hombre.

Fue la guerra química de mayor envergadura y de consecuencias más destructivas en la historia de la humanidad. Más de 4,8 millones de personas resultaron expuestas a la dioxina, de ellas tres millones sufrieron afectaciones./.